　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1120円高の5万7700円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては1197.23円高。出来高は8802枚だった。

　TOPIX先物期近は3787ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比63.99ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57700　　　　 +1120　　　　8802
日経225mini 　　　　　　 57700　　　　 +1120　　　172153
TOPIX先物 　　　　　　　　3787　　　　　 +58　　　 17071
JPX日経400先物　　　　　 34240　　　　　+515　　　　 441
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　+8　　　　 783
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース