日経225先物：14日夜間取引終値＝1120円高、5万7700円
14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1120円高の5万7700円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては1197.23円高。出来高は8802枚だった。
TOPIX先物期近は3787ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比63.99ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57700 +1120 8802
日経225mini 57700 +1120 172153
TOPIX先物 3787 +58 17071
JPX日経400先物 34240 +515 441
グロース指数先物 745 +8 783
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3787ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比63.99ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57700 +1120 8802
日経225mini 57700 +1120 172153
TOPIX先物 3787 +58 17071
JPX日経400先物 34240 +515 441
グロース指数先物 745 +8 783
東証REIT指数先物 売買不成立
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