NBAは日本時間13日、レギュラーシーズン最終戦を終えて、順位が確定しました。

八村塁選手が所属するレイカーズは、ジャズに131-107で勝利。八村選手は22得点、10リバウンドのダブルダブルの活躍で勝利に貢献。チームは3連勝でシーズンを締めくくり、53勝29敗で西カンファレンス4位となりました。

今後はプレーオフに登場。プレーオフは、レギュラーシーズン終了後に行われるポストシーズンで、各カンファレンス上位6チームに加え、7位から10位のチームで争うプレイイン・トーナメントを勝ち抜いた2チームを含む、計16チームで争われます。

西カンファレンス4位のレイカーズは、5位のロケッツと対戦。日本時間19日に本拠地のクリプトドットコム・アリーナでロケッツを迎えます。ロケッツとはレギュラーシーズンの勝利数が1差と接戦でしたが、直近の直接対決ではレイカーズが連勝しています。

そのほか西カンファレンスでは、1位のサンダーが64勝18敗で、プレイイン勝者と対戦。62勝20敗で2位となったスパーズは、7位と8位の勝者と対戦。3位のナゲッツは6位のティンバーウルブズと顔を合わせます。プレイイン・トーナメントには、7位サンズ、8位トレイルブレイザーズ、9位クリッパーズ、10位ウォリアーズが参加します。

一方の東カンファレンスも順位が確定。1位はピストンズ、2位はセルティックス、3位はニックス、4位はキャバリアーズ、5位はラプターズ、6位はホークスとなりました。プレイイン・トーナメントには、7位セブンティシクサーズ、8位マジック、9位ホーネッツ、10位ヒートが進出を決めています。

プレイインの戦いは15日から行われます。