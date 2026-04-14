４月も半ばとなり、衣替えの季節となりました。



冬物の衣類をクリーニングする人も多いと思いますが、短時間でお得に洗濯できる場所を取材してきました。



札幌市中央区のコインランドリーです。



こちらの店では自分で洗うほか、店員が衣類などを洗ってくれる「洗濯代行サービス」を売りにしています。



４月に入って冬物の衣類や布団を持ち込む客が増えているといいます。





（来店客）「自分で持ってきて洗うよりも、プロの手でやってもらえる。普通のクリーニングに出すよりも値段が安いので利用させてもらっています」（来店客）「暖かくなってきましたし、冬物から衣替えして、きれいに洗ってからしまいたいじゃないですか」冬物をクリーニングに出すと１着あたり数千円かかるところ、コインランドリーであれば６、７着で２５００円程度とお得に洗うことができます。そこで、ダウンジャケットの洗い方を教えてもらいました。（林記者）「だいぶ着込んでしまったのですが、きれいになりますか？」（ジャバリン 竹内康社長）「そうですね。きれいになりますね。ダウンジャケットは大体袖まわりと一番下の部分と前身ごろが汚れていることが多いですね」

コインランドリーに行く前に自宅で首回りや袖口など、汚れがつきやすい場所にひと手間掛けるのがポイントです。



やり方はカンタンで、お湯をかけて石けんをつけてこするだけ！



そのこすり方にコツがあるんです。



（ジャバリン 竹内康社長）「ここの間に石けんをしみこませて、縦横斜めに。石けんが中に入っていくのできれいになる。こんな感じ」



記者が持ち込んだダウンジャケットにも目立つシミがありました。



このやり方で本当に落ちるのでしょうか。



教えてもらった通りこすり洗いをして、あとは機械に入れるだけ。



洗い終わったあとの乾燥の際にもコツがあるといいます。



（ジャバリン 竹内康社長）「テニスボールを入れるとすごくいいです」



ボールが羽毛をほぐし、フカフカになるんです。



（林記者）「フカフカしている感じがします。シミも取れていますね」



比べてみると一目瞭然でした。



洗い始めから乾燥までわずか１時間半ほどで終えることができました。



また、この時期ならではの花粉の悩みにもオススメだといいます。



（ジャバリン 竹内康社長）「コインランドリーの乾燥機だったらフィルターもしっかりついていますので、花粉も取れる。ぜひコインランドリーを使っていただければ」



賢く使えば冬物をお得に洗濯できるコインランドリー。



次の冬に気持ちよく衣類に袖を通せるように活用してみてはいかがでしょうか。