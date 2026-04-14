【バレーボール女子】4強が決定 昨季の決勝カードNEC川崎と大阪MVが準決勝で対戦
バレーボールのSVリーグ女子チャンピオンシップが12日までにベスト4が決まりました。
レギュラーシーズンの上位8チームで争うチャンピオンシップは、リーグ戦1位〜4位クラブのホームゲームで2戦先勝方式を採用。1勝1敗となった場合は3試合目を行って勝者を決定します。
リーグ1位のNECレッドロケッツ川崎が8位の埼玉上尾メディックスに2連勝。リーグ4位の大阪マーヴェラスも5位のヴィクトリーナ姫路に2連勝で、NEC川崎と大阪MVが準決勝で対戦。両者は昨年の決勝カードで大阪MVが優勝を飾っています。
またリーグ2位のSAGA久光スプリングスは7位の群馬グリーンウイングスに2連勝、リーグ3位のPFUブルーキャッツ石川かほくは6位のクインシーズ刈谷に2連勝でいずれもリーグ戦上位チームが勝利となりました。
準決勝は17日から20日まで行われます。
▽日程
4/17(金)
NEC川崎vs大阪MV
4/18(土)
SAGA久光vsPFU
NEC川崎vs大阪MV
4/19(日)
SAGA久光vsPFU
NEC川崎vs大阪MV
4/20(月)
SAGA久光vsPFU