バレーボールのSVリーグ女子チャンピオンシップが12日までにベスト4が決まりました。

レギュラーシーズンの上位8チームで争うチャンピオンシップは、リーグ戦1位〜4位クラブのホームゲームで2戦先勝方式を採用。1勝1敗となった場合は3試合目を行って勝者を決定します。

リーグ1位のNECレッドロケッツ川崎が8位の埼玉上尾メディックスに2連勝。リーグ4位の大阪マーヴェラスも5位のヴィクトリーナ姫路に2連勝で、NEC川崎と大阪MVが準決勝で対戦。両者は昨年の決勝カードで大阪MVが優勝を飾っています。

またリーグ2位のSAGA久光スプリングスは7位の群馬グリーンウイングスに2連勝、リーグ3位のPFUブルーキャッツ石川かほくは6位のクインシーズ刈谷に2連勝でいずれもリーグ戦上位チームが勝利となりました。

準決勝は17日から20日まで行われます。

▽日程

4/17(金)

NEC川崎vs大阪MV

4/18(土)

SAGA久光vsPFU

NEC川崎vs大阪MV

4/19(日)

SAGA久光vsPFU

NEC川崎vs大阪MV

4/20(月)

SAGA久光vsPFU

※どちらかが2勝すれば3戦目は開催せず