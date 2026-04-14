俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月12日、第14話が放送され、第4章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる…という展開。

藤吉郎は自ら刀を右足に突き刺し、しんがりを志願。徳川家康（松下洸平）は「当家に伝わる秘伝の薬じゃ。塗れば痛みが和らぎまする」と手渡したものの、単なるかゆみ止め。それでも、藤吉郎は命からがら生還した。

SNS上には「流石、薬マニアの家康と思いきや、性格が悪い（笑）」「プラシーボ効果、極まれり」「秘伝のお薬…ひょっとして健康オタクの家康お手製？」などの声。反響を呼んだ。

長寿の徳川家康は「薬草マニア」「健康オタク」としても知られ、2023年の大河「どうする家康」第15話「姉川でどうする！」（4月23日）でも徳川家康（松本潤）が愛妻・瀬名（有村架純）から薬草の煎じ方を教わるシーンがあった。

“狸ぶり”が話題を集める今作の“松下家康”。今後の言動も注目される。

次回は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。