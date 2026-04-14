「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

混戦模様が漂う牡馬クラシック第１弾に、レース史上最多タイの３頭出しで臨むのが上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝だ。しかも京成杯覇者グリーンエナジー、ホープフルＳ２着フォルテアンジェロ、弥生賞ディープ記念２着ライヒスアドラーといずれも能力の高い馬ばかり。勝てば自身初のＧ１制覇だけでなく、平成生まれ初のクラシック制覇など記録ずくめとなる一戦。若きトレーナーの手腕に注目だ。

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上原佑勢のなかでも“優等生キャラ”のフォルテアンジェロは、惜敗したホープフルＳに続くＧ１挑戦となる。１週前追い切りは美浦Ｗで荻野極を背に美浦Ｗでの３頭併せ。グリーンエナジーと併入し、負けず劣らずの動きを披露した。

重賞を勝った僚馬にＧ１・２着馬として一歩も譲らない動きに、上原佑師は「間隔があいたので併せ馬でしっかりとやりました」とうなずいた。また、課題としていた体の使い方も改善。調教以外でも厩舎での接し方から意識してきたことが功を奏しているようで、「普段から助けすぎずに、小さくまとまらないようにしていました。体を大きく使えていて成長を感じました」と笑みをこぼした。