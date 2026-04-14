ソフトバンクの育成3年目、大泉周也外野手（26）は持ち味の打撃で急成長を見せている。今春キャンプから新たな練習法を取り入れ、課題だった速い球への対応力がアップ。その伸びしろは明石健志R＆Dグループスキルコーチも認めるほどで、ファーム・リーグの開幕から打率3割をキープしている。高校、社会人、独立リーグとプロでの活躍を夢見て野球に打ち込んできた。大事な家族のためにも支配下契約を勝ち取る決意だ。

2軍公式戦で今季27打数10安打、打率・370と打撃で猛アピールを続ける大泉。「変化球に合わせるのは得意だが、速いストレートをファウルにすることが多い。まずそこをはじかないと勝負にならない」と自己分析し、打席でのタイミングの取り方を修正した。

春季キャンプ中に始めた「スマッシュファクター」という軽くて軟らかいボールを使った練習メニューが大泉にはまった。近い距離から放たれるホップ成分のある打球は体感速度160キロほど。「力で打つのではなく、タイミングを早く取ってゆったり振るイメージで練習している」。筑後のファーム施設にいる日にはこのドリルに励み、気が付くと2時間が経過していることもある。

タイミングを早めたことで、速い球にアプローチできていると感じている。「速い球を引っ張ってホームランを打てるように」と理想を掲げる。二人三脚で練習している明石コーチも成長を認めている。「タイミングという点では、投手側でスイング（するか）判断をできるようになってきている。この前も高めのインコースの146キロくらいのボールをホームランにできた」と話した。目標の形に近づきつつある。

努力の原動力になっているのは、両親への思いだ。仕事前も帰宅後も練習に付き合ってくれた父、いつ寝ているのか分からないほど動き続けてくれた母。3人兄弟全員が野球をしていて、負担をかけてきた。小さい時から兄弟3人で「誰かしらプロにいかないと」と話していた。しかし兄と弟は高校で野球をやめた。「自分に託されたような気持ちだった」と振り返る。

将来のプロ入りを夢に山形中央から社会人野球の日本製鉄鹿島に進んだが、3年が経過した時に会社から選手としての終わりを告げられた。一般社員として働く選択肢もあった中、「自分の安泰のために家族の夢を諦めるのは違う」と独立リーグの福島に入団。3年目の23年にソフトバンクから育成ドラフト1位指名を受けた。「家族に支えてもらってきた。プロ野球での活躍が恩返しだと常に思っている」。支配下登録を勝ち取り、1軍の戦力になるレベルまで自分を押し上げる。 （昼間 里紗）

◇大泉 周也（おおいずみ・しゅうや）1999年（平11）9月16日生まれ、山形県出身の26歳。山形中央では甲子園出場なし。日本製鉄鹿島を経て、21年からBCリーグ・福島で3年間プレー。23年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団。好きな食べ物はラーメン。背番号123。1メートル73、84キロ。左投げ左打ち。