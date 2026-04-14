「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

混戦模様が漂う牡馬クラシック第１弾に、レース史上最多タイの３頭出しで臨むのが上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝だ。しかも京成杯覇者グリーンエナジー、ホープフルＳ２着フォルテアンジェロ、弥生賞ディープ記念２着ライヒスアドラーといずれも能力の高い馬ばかり。勝てば自身初のＧ１制覇だけでなく、平成生まれ初のクラシック制覇など記録ずくめとなる一戦。若きトレーナーの手腕に注目だ。

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開業４年目の若き指揮官が、勝負手を打つ。クラシック３冠初戦に“３本の矢”で臨む上原佑師。皐月賞での３頭出しは最多タイの頭数で、過去６回（フルゲート１８頭になった９０年以降）あった３頭出しでは、９６年（イシノサンデー、山内研二調教師）と１１年（オルフェーヴル、池江泰寿調教師）に勝利がある。

「忖度（そんたく）なしに３頭ともチャンスあると思います」。その３頭を上原佑師はそれぞれ性格の違う『３兄弟』に例える。「やんちゃでマウントを取りがちなので長男」がライヒスアドラー、「やんちゃな兄と弟を見ているからこそ、メンタルが安定していて優秀な次男という感じ」がフォルテアンジェロ。そして「ライヒスとキャラが被るけど、やんちゃな三男」と言うのが、唯一の重賞ウイナーで大将格のグリーンエナジーだ。

前走Ｖの京成杯ではポテンシャルの高さは見せたが、トモの緩さやテンション面など課題が多かったグリーンエナジー。そんなやんちゃな“三男”も、少しずつ大人になってきている。「課題の折り合いがバッチリです。言うことないです」と手放しで褒めたのが９日の１週前追い切り。美浦Ｗでの３頭併せで最後方から落ち着いて運び、直線は雄大なフットワークで内から加速。６Ｆ８１秒６−３７秒０−１０秒９をマークし、外ポッドベイダー（４歳オープン）に１馬身先着し、中“次男”フォルテアンジェロと併入した。前走から１段も２段も上がっているのは明白。皐月賞制覇へ準備は整っている。

Ｇ１初戴冠となれば、平成生まれでは初のクラシック制覇となる上原佑師。０４年にダイワメジャーで制してる上原博師との“皐月賞父子制覇”も達成するが、「あまり気にはしていないですけど（ダイワメジャーの勝利は）覚えてます。学生の時でしたね」と振り返りつつ、「ダービーも意識していますし、人が焦り過ぎず平常心でいきたいです」と自然体を強調する。勢いと野心を武器に、新進気鋭のトレーナーが新たな時代の幕開けを告げる。

◆上原佑紀（うえはら・ゆうき）１９９０年１月２９日生まれの３６歳、東京都出身。日大生物資源科学部獣医学科卒。大学時代の２０１１年には全日本学生馬術大会の総合馬術競技で個人優勝。卒業後は美浦トレセン内の可世木競走馬診療所に勤務。１７年にＪＲＡ厩務員課程に入学。１８年は池上厩舎で厩務員や助手として、１９年からは堀厩舎で助手として所属。２２年にＪＲＡ調教師免許を取得し、２３年３月に開業。同月１８日の中山１２Ｒ（ファイヤーボール）でＪＲＡ初勝利。２５年はピコチャンブラックでスプリングＳを制し重賞初勝利。重賞３勝を含むＪＲＡ通算８１勝（４月１３日現在）。父はＧ１５勝のダイワメジャーなどを管理した上原博之調教師（６９）＝美浦。