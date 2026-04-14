向上心ゼロのくせに「給料が安い」と愚痴る先輩　資格取得で手当1万円なのにヘラヘラ断って努力しない姿に呆れる

職場の先輩が必ずしも尊敬できる相手とは限らない。中には、後輩から「この人、本当に仕事ができないな……」と冷めた目で見られているケースもある。

投稿を寄せた30代女性は、ドラッグストアで働く中で、とある先輩の言動にすっかり呆れ果てている。その先輩の仕事ぶりについて、

「定時で仕事を終わらせられずに毎回残業しているため、先が読めない、計画性がない人だと思われている」

と冷ややかに評価する。（文：篠原みつき）

資格手当で月1万円入るのに「いや要らないので〜」

業務効率が悪いだけならまだしも、女性がさらに不満を抱いているのはその向上心のなさだ。

「仕事に必要な資格のテキストを会社でまとめて発注する時に、その先輩はまだ資格を取っていなかったのに『いや要らないので〜』とヘラヘラ断っていた。資格を持っていれば資格手当で月1万円入るが、資格を取りもせずに給料が安いと愚痴っていた」

自ら給料アップの機会を棒に振っておいて不満をこぼすのだから、周囲が白けるのも無理はない。さらに、この先輩は厄介なことに、面倒な業務を後輩に押し付けてくるという。

「入社から1年の差があるのに、やったことが無いと言い（本当はやったことがある）、説明を受けただけでやったことが無い後輩（私）に処理をさせる」

自分がやったことのある業務すら後輩に丸投げしているのだから、いつまで経っても残業が終わらないのも当然と言えそうだ。

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