給料支払いが遅れて「払えるなら払ってる！この馬鹿が！」と逆ギレする社長 → 案の定、訴えられる

会社が傾く予兆は、数字よりも先に社長の“振る舞い”に出る。仕事もせずに特定の社員とばかりつるみ始めたら、その組織はもう末期かもしれない。

投稿を寄せた東京都の50代女性（事務・管）が秘書として働く職場は、もはや組織としての体をなしていない。「社員がほとんどヒマ」という異常な状態なのだが、肝心の社長が動く気配は微塵もないようだ。

「誰も社長に進言する役員はいない」職場のヤバすぎる実態

社長は本来、外で稼いでくるのが仕事のはずだが、この社長は「営業せず一日中社内にいて女子社員と弁当たべている」という。それどころか「若い人が辞めないようにイベント三昧、ご機嫌取り」に終始。特定の女子社員だけを可愛がる一方で、ベテラン層は露骨に無視されているようだ。

周囲の「誰も社長に進言する役員はいない」状況では、まともな神経を持つ社員から順に即行で愛想を尽かしていくのは自明であろう。

「私の次のスタッフにも同じことをして訴えられました」

経営感覚の欠如は、最終的に「金」の問題として噴出する。投稿を寄せた福岡県の50代女性（専門職／年収400万円）は以前、訪問介護事業所に勤めていたとき、致命的な一言を浴びせられた。

その会社は社長の「思い付きで始めた会社」だった。案の定、経営は行き詰まり「給料の支払いが遅れ」る事態に。給料を催促した女性に対し、社長が言い放ったのは耳を疑うような罵倒だった。

「払えるなら払ってるったい、この馬鹿が！」

労働の対価を求める当たり前の権利に対し、暴言で返すその態度は、経営者としての資質以前に、人間性を疑わざるを得ない。さらにこの社長は学習能力も低く「私の次のスタッフにも同じことをして訴えられました」という。

社員をバカにして給料も払わないような社長が、訴えられるのは当たり前だろう。

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