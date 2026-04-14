１０月に放送予定の大泉洋主演、池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、俳優の寺尾聰が出演することが決まった。

寺尾が演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を３８年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しい指導で知られ、ひとたび決めたことは曲げない頑固さを持つ一方で、選手達からは深く信頼され続けてきた名将だ。

寺尾は「私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将で、言うなれば、人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません。山下智久さんとは今回が初めての共演になります。真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています。この作品を通して、箱根駅伝の奥深さ、そして人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたら嬉しいです。」とコメントした。

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に２年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の２つの大きな柱で描かれている。

続々と発表されるキャストには、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役に大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫という実力派俳優たち、そして箱根駅伝にかける学生役には小林虎之介、奥智哉をはじめとした１８人の注目の若手俳優が顔をそろえている。

池井戸潤自らが「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と語る、渾身の原作のドラマ化。関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、今年の１０月に放送予定。