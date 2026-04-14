俳優の町田啓太（３５）主演の日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に、俳優の竹財輝之助（４６）が第２話のゲストとして出演する。

主演・町田演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に、急に学校に行けなくなった息子・杉谷朔玖（高木波瑠）と共に訪れる父親の紘一役として、４月１８日（土）の第２話の放送で出演。

竹財は出演に際し「フリースクールという存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った“甘い”先生がいて下さるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。この作品を通して『わかっているつもり』の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになればうれしいです」とコメントした。

本作は小中学生の不登校が３５万人を超え、１２年連続で増加している今、本作は学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。町田演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。しかし、そんな遊びやアートを通して、子ども達が奥底に閉じ込めた気持ちを紐解いていく。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく、新たな形のヒューマンドラマとなっている。

【竹財輝之助 コメント】

「杉谷朔玖の父親、紘一を演じさせていただきました。恥ずかしながら｢フリースクール｣という存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った『甘い』先生がいて下さるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。今は僕が過ごした幼少期より、対人関係も情報も複雑で難しいなと感じています。この作品を通して｢わかっているつもり｣の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになれば嬉しいです」