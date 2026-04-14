Aぇ! group、韓国最新ビューティースポットを体験 小島健が持論を展開「化粧水はファッションやから」
4人組グループ・Aぇ! groupが、14日放送のフジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15）に出演する。韓国ロケの2週目となる今回は「韓国1泊2日でどれくらい美しくなれる？」をテーマに、メンバーたちが「Aぇ! group美肌選手権 in韓国」を開催する。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
1泊2日の韓国ロケでさまざまな美容体験を行ったあと、最後に肌年齢を測定して最も年齢が下がった人が優勝となる、「Aぇ! group美肌選手権 in韓国」に挑戦中のメンバーたち。スタート時点の肌年齢は、なんと全員実年齢よりも若いことが判明。
前回、韓国で話題の皮膚科クリニックを訪れ、それぞれの肌に合った今注目の施術を体験した。そして、今回は、人気沸騰中のエイジングケアが期待できる最新美容グルメを堪能することに。さらに、自分の肌に合ったオリジナル美容液が作れる話題のビューティースポットへ赴く。
美容施術を終えた4人は、エイジングケアが期待できる食材を使用した人気店でランチをすることに。あるエイジングケア食材をふんだんに使っている料理を注文するのだが、一体どんな食材を使用した料理なのか。メニューを見たメンバーたちは「うまそう！」を連発。注文した料理は一体何なのか。
料理が届くと、さっそく箸が止まらないメンバーたち。正門良規が「パンチある！日本人も食べやすい味やと思う」と食レポをすると、続いて小島健も「おいしい！これは肌にいい！」と話し出すが、その後独特な食レポを繰り広げる。そんな小島に、末澤誠也は「食レポめっちゃヘタくそやん！」と思わずツッコミを入れる。そんな末澤は「おいしい！体に良さそう！」と、佐野晶哉は「食べやすい！食欲がわく味」とおいしい食事に舌鼓を打ち、満足げな様子に。
続いて、オリジナル美容液が作れるお店に向かったAぇ! group。ここでは、AI診断を受けると自分にあった美容液が作れる他、店内に1500種類以上もの美容アイテムが並び、そのほとんどを手にとって試すことができるという。「これ全部試せんの!?」と驚く佐野と、「30歳になってからちゃんとやらなと思い始めた」と美容に興味があると話す末澤。「化粧水はファッションやから」という独自の持論を語る小島と、たくさんのアイテムに囲まれ「美容楽しい！」とテンションが上がる正門。果たしてメンバーのAI診断の結果とは。
また、4月放送予定の韓国ロケ全4話は、FODで放送の1週間前から先行配信を実施。FODでは、本編の配信に加え、未公開となる特別映像の独占配信も。本編には入りきらなかったものの、ここでしか見ることのできない貴重な映像を続々と公開していく。さらに、FODでは過去の『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』を全て配信中。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
1泊2日の韓国ロケでさまざまな美容体験を行ったあと、最後に肌年齢を測定して最も年齢が下がった人が優勝となる、「Aぇ! group美肌選手権 in韓国」に挑戦中のメンバーたち。スタート時点の肌年齢は、なんと全員実年齢よりも若いことが判明。
美容施術を終えた4人は、エイジングケアが期待できる食材を使用した人気店でランチをすることに。あるエイジングケア食材をふんだんに使っている料理を注文するのだが、一体どんな食材を使用した料理なのか。メニューを見たメンバーたちは「うまそう！」を連発。注文した料理は一体何なのか。
料理が届くと、さっそく箸が止まらないメンバーたち。正門良規が「パンチある！日本人も食べやすい味やと思う」と食レポをすると、続いて小島健も「おいしい！これは肌にいい！」と話し出すが、その後独特な食レポを繰り広げる。そんな小島に、末澤誠也は「食レポめっちゃヘタくそやん！」と思わずツッコミを入れる。そんな末澤は「おいしい！体に良さそう！」と、佐野晶哉は「食べやすい！食欲がわく味」とおいしい食事に舌鼓を打ち、満足げな様子に。
続いて、オリジナル美容液が作れるお店に向かったAぇ! group。ここでは、AI診断を受けると自分にあった美容液が作れる他、店内に1500種類以上もの美容アイテムが並び、そのほとんどを手にとって試すことができるという。「これ全部試せんの!?」と驚く佐野と、「30歳になってからちゃんとやらなと思い始めた」と美容に興味があると話す末澤。「化粧水はファッションやから」という独自の持論を語る小島と、たくさんのアイテムに囲まれ「美容楽しい！」とテンションが上がる正門。果たしてメンバーのAI診断の結果とは。
また、4月放送予定の韓国ロケ全4話は、FODで放送の1週間前から先行配信を実施。FODでは、本編の配信に加え、未公開となる特別映像の独占配信も。本編には入りきらなかったものの、ここでしか見ることのできない貴重な映像を続々と公開していく。さらに、FODでは過去の『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』を全て配信中。