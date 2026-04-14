17日発売『Eye-Ai』表紙を飾る（左から）宮舘涼太、松倉海斗（C） Eye-Ai／あいあい

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Snow Manの宮舘涼太とTravis Japanの松倉海斗が、17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.16（ザ・ショット発行）の表紙に初登場する。KEY TO LITの井上瑞稀＆中村嶺亜のインタビューも掲載される。

　表紙に登場するのは、宮舘と松倉。「夢のグローバルアイドル共演！」をテーマに“2人で海外に行くとしたら？”やお互いのグループについてトーク。ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で共演中のふたりの全12ページ（うち1ページは和訳）企画は必見だ。

【写真】サングラス姿！チャックのシャツに身を包む宮舘涼太

　『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』でランウェイを歩いた井上と中村のインタビューも掲載。ランウェイ直後のふたりがステージの感想やお互いについて話す。