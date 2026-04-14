竹財輝之助、小5男子の父親役「『わかっているつもり』の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけに」
俳優・竹財輝之助が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）の第2話（18日放送）にゲスト出演することが14日、発表された。学校が「ダルい」と言う小5男子の父親を演じる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
竹財は、タツキが勤めるフリースクール・ユカナイに、急に学校に行けなくなった息子・杉谷朔玖（高木波瑠）と共に訪れる父親・紘一を演じる。
竹財は出演にあたって「フリースクールという存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った“甘い”先生がいてくださるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。この作品を通して『わかっているつもり』の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになればうれしいです」とコメントを寄せた。
【キャストコメント】
■竹財輝之助
杉谷朔玖の父親、紘一を演じさせていただきました。恥ずかしながら｢フリースクール｣という存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った“甘い”先生がいてくださるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。今は僕が過ごした幼少期より、対人関係も情報も複雑で難しいなと感じています。この作品を通して｢わかっているつもり｣の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになればうれしいです。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
竹財は出演にあたって「フリースクールという存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った“甘い”先生がいてくださるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。この作品を通して『わかっているつもり』の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになればうれしいです」とコメントを寄せた。
【キャストコメント】
■竹財輝之助
杉谷朔玖の父親、紘一を演じさせていただきました。恥ずかしながら｢フリースクール｣という存在を知らなかったのですが、タツキ先生のような子どもと同じ目線を持った“甘い”先生がいてくださるのは、子をもつ親としてはありがたいなと素直に思います。今は僕が過ごした幼少期より、対人関係も情報も複雑で難しいなと感じています。この作品を通して｢わかっているつもり｣の子どものことと取り巻く環境を考えていただけるきっかけになればうれしいです。