高級感のある外観と優れた実用性

スズキは、新型モデル「BURGMAN STREET 125（バーグマンストリート125）」を欧州で発表しました。

同モデルは、シャープさとエレガンスを洗練された形で融合させ、スマートでモダンなルックスを表現した原付二種スクーターモデルです。

【画像】 超カッコイイ！ これがスズキ新型「“125cc”スクーター」です！（38枚）

スタイリングは、特徴的な新しいボディマウントの分割レンズ式LEDヘッドライトがフロントフェイスに高級感を与え、その上部に配置されたLEDポジションランプが均一な発光でスタイリングを一層引き立てます。



リアには、LEDターンシグナルを内蔵したLEDリアコンビネーションランプが採用され、後方から見た際のエレガンスを高めるクリーンなデザインへとアップデートされました。また、立体的なメタリック仕上げの専用エンブレムや、スタイリッシュで機能的な跳ね上げ式のマフラーデザインが、さらなる気品と上質な高級感を添えています。

エンジンには、世界中で700万台以上の使用実績がある、シンプルで信頼性の高い空冷SOHCの「SEPエンジン」が搭載されています。今回のアップデートでは、中低速域でのトルクを向上させ、より素早くレスポンスに優れた加速に貢献します。カムシャフトプロファイルの変更やCVTセッティングの見直しにより、力強い加速と出力、そして低燃費を両立。

環境性能においては、Euro 5＋（ユーロ5プラス）排出ガス規制に適合しています。ストップ＆ゴーの多い交通状況やタンデム（二人乗り）走行時にも強力なトルク性能を発揮し、優れた耐久性、低いランニングコスト、メンテナンスの容易さも実現しています。

車体は、軽量で高剛性なフレームが重量を最小限に抑え、優れたハンドリングに貢献します。チューニングされたサスペンションと、石畳などの路面でも高い安定性と快適性を発揮するダンロップ製 「D307 N」 タイヤを組み合わせることで、確かな路面追従性能と快適な乗り心地を提供します。

ブレーキシステムには、左側のブレーキレバー操作でフロントとリアの両輪に制動力を配分する、スズキのコンバインドブレーキシステムを搭載し、バランスの取れた制動をサポートします。

その他、ロングホイールベースによる優れた直進安定性や、路面の凹凸に対応する十分な最低地上高も確保されています。

ユーティリティ面では、ライダーに必要な情報を表示する4.2インチのカラーTFT液晶ディスプレイを装備。スマートフォンと接続することで、さらなる利便性と機能性を提供します。また、携帯リモコン（スマートキー）を所持していればエンジン始動やシート下トランクへのアクセスが可能なキーレスシステムや、ワンプッシュでエンジン始動ができるスズキイージースタートシステムも採用されています。また、給油口はテールライト下に設けられているため、シートを開けること無く行うことが可能です。

収納スペースは、フルフェイスヘルメットが収納可能な25.9Lのシート下トランクに加え、左側のフタ付きフロント収納ボックス内には2AのUSBソケットを装備。右側には500mlのペットボトルなどを収納できるフロントポケットが備わっています。さらに、買い物袋などを掛けるのに便利なデュアルユーティリティフックも装備されています。

快適性においては、長くて広々としたシートがライダーとパッセンジャーにゆとりのあるスペースを提供。ゆとりのあるフロアボードと脚を伸ばせる専用のフロントフットボードにより、快適なライディングポジションを維持できます。大型のパッセンジャーグラブバーやアルミダイキャスト製のタンデムステップも、パッセンジャーの快適性を高めています。

スズキ純正アクセサリーとして、フルフェイスヘルメット1個が収納可能なプラスチックトップケース（27L）や、トップケース用クッションなども用意されています。

なお、同モデルは2026年4月よりインドで販売を開始しており、その後100以上の国・地域に順次輸出を開始する予定です。