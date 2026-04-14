「日本人には柔軟性とかがありますよね」蘭メディアは今季23点目を絶賛…それでも日本代表エースは試合後に首を振った。「いくら戦術云々言っても勝てない」【現地発】

「日本人には柔軟性とかがありますよね」蘭メディアは今季23点目を絶賛…それでも日本代表エースは試合後に首を振った。「いくら戦術云々言っても勝てない」【現地発】