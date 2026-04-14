「日本人には柔軟性とかがありますよね」蘭メディアは今季23点目を絶賛…それでも日本代表エースは試合後に首を振った。「いくら戦術云々言っても勝てない」【現地発】
フェイエノールトのエースストライカー、上田綺世が４月12日のNEC戦で今季23ゴール目を記録した。
18分、右CKを得たフェイエノールトは、ハジ・ムサがファーサイドにボールを入れると、ふたりの味方がブロックして作ってフリーになった上田が、高い打点のヘッドでゴールネットを揺らして先制ゴール。空中で静止しながら身体を捻ってゴール左隅に決めた、豪快なシュートだった。
「チームとしてデザインした形で、イメージ通りでした。今シーズンはセットプレーからゴールを取れてます。自分も成長しているし、（ハジ・ムサからの）ボールも良かったですね」
これで上田はヘディングで今季９つ目のゴール。上田を週間ベストイレブンに選んだ全国紙「デ・テレフラーフ」ではフォッペ・デ・ハーン氏（オランダ指導者界のレジェンド）が「見事にコントロールされたシュート。今季９回目のヘディングによる得点。彼はこの分野のフェノメーン（怪物）だ。彼からボールを奪うのは難しく、最初の数メートルのスピードもある」とコメントするなど、「アヤセのヘッド」は試合後、各メディアで取り上げられた。
しかし、何よりオランダで大議論になっているのが後半立ち上がり、DFからのロングボールを上田がNECゴール前でトラップした直後、腰を掴まれて転倒したシーンで、NECのCBフィリップ・サンドラーにレッドカードではなくイエローカードが出たこと。前日、似たようなエリアでのファウルでアヤックスの冨安健洋は、得点機会を阻止したとして一発退場になった。
試合後、上田が「誰しもそう思っていると思います」と語った通り、ロビン・ファン・ペルシ監督をはじめ、解説者、メディアは「サンドラーにレッドカードが出るべきだった」とレフェリーの判定に疑問を呈した。
チームとしては後半アディショナルタイム７分に失点してしまい、１−１の引き分けという残念な結果に。２位フェイエノールトは勝点１差に迫る３位NECを突き放すことができなかった。
「この引き分け方や負け方は何回も同じ。（ファン・ペルシ）監督も僕らに何度も言っていますが、賢く戦わないといけない。今日も試合前に『自分たちが勝つためにチームのために何が必要か』『相手が何を嫌がるのか。時間を使うのか、逆に早く始めるのか』という話をしましたが、１対０で勝っていて、ロスタイムが７分ある状況で賢く戦えない。
僕は（88分に）交代していた身だから言うのは簡単ですが、僕がピッチにいたら時間を使うのか、自陣からのクリアをどこにけるのか、チームメイトにもっと言ったと思います。
試合に勝つためには、そういう細かいことを当たり前にしなければいけません。これは監督も再三言ってきたこと。選手がそれを体現しないと、いくら戦術云々言っても、勝てる試合も勝てませんよね」
さらに上田は実際のプレーを提示しながら続ける。
「僕は常々言ってますけれど、『自分がしたいプレー』と『自分がしなきゃいけないプレー』をちゃんと判断しなければなりません。
僕も80分過ぎからは、なるべくサイドに流れるようにとか。（セットプレーなどで上田がファーサイドに立ち、キッカーが）対角に蹴っていたのも『サイドでスローインにする』という話もしていた。そうやって試合時間とチームの状況・相手の状況に応じて選択を変えていかないといけない。監督はそういったことを求めているけれど、それを実行に移せない。そこがこういう試合に勝てない原因なのかなと思います」
上田がプレーしていた鹿島アントラーズはJリーグが始まった時期から「勝者のDNA」が連綿と受け継がれているクラブ。勝っている試合の締めくくり方がとても上手い印象がある。
18分、右CKを得たフェイエノールトは、ハジ・ムサがファーサイドにボールを入れると、ふたりの味方がブロックして作ってフリーになった上田が、高い打点のヘッドでゴールネットを揺らして先制ゴール。空中で静止しながら身体を捻ってゴール左隅に決めた、豪快なシュートだった。
これで上田はヘディングで今季９つ目のゴール。上田を週間ベストイレブンに選んだ全国紙「デ・テレフラーフ」ではフォッペ・デ・ハーン氏（オランダ指導者界のレジェンド）が「見事にコントロールされたシュート。今季９回目のヘディングによる得点。彼はこの分野のフェノメーン（怪物）だ。彼からボールを奪うのは難しく、最初の数メートルのスピードもある」とコメントするなど、「アヤセのヘッド」は試合後、各メディアで取り上げられた。
しかし、何よりオランダで大議論になっているのが後半立ち上がり、DFからのロングボールを上田がNECゴール前でトラップした直後、腰を掴まれて転倒したシーンで、NECのCBフィリップ・サンドラーにレッドカードではなくイエローカードが出たこと。前日、似たようなエリアでのファウルでアヤックスの冨安健洋は、得点機会を阻止したとして一発退場になった。
試合後、上田が「誰しもそう思っていると思います」と語った通り、ロビン・ファン・ペルシ監督をはじめ、解説者、メディアは「サンドラーにレッドカードが出るべきだった」とレフェリーの判定に疑問を呈した。
チームとしては後半アディショナルタイム７分に失点してしまい、１−１の引き分けという残念な結果に。２位フェイエノールトは勝点１差に迫る３位NECを突き放すことができなかった。
「この引き分け方や負け方は何回も同じ。（ファン・ペルシ）監督も僕らに何度も言っていますが、賢く戦わないといけない。今日も試合前に『自分たちが勝つためにチームのために何が必要か』『相手が何を嫌がるのか。時間を使うのか、逆に早く始めるのか』という話をしましたが、１対０で勝っていて、ロスタイムが７分ある状況で賢く戦えない。
僕は（88分に）交代していた身だから言うのは簡単ですが、僕がピッチにいたら時間を使うのか、自陣からのクリアをどこにけるのか、チームメイトにもっと言ったと思います。
試合に勝つためには、そういう細かいことを当たり前にしなければいけません。これは監督も再三言ってきたこと。選手がそれを体現しないと、いくら戦術云々言っても、勝てる試合も勝てませんよね」
さらに上田は実際のプレーを提示しながら続ける。
「僕は常々言ってますけれど、『自分がしたいプレー』と『自分がしなきゃいけないプレー』をちゃんと判断しなければなりません。
僕も80分過ぎからは、なるべくサイドに流れるようにとか。（セットプレーなどで上田がファーサイドに立ち、キッカーが）対角に蹴っていたのも『サイドでスローインにする』という話もしていた。そうやって試合時間とチームの状況・相手の状況に応じて選択を変えていかないといけない。監督はそういったことを求めているけれど、それを実行に移せない。そこがこういう試合に勝てない原因なのかなと思います」
上田がプレーしていた鹿島アントラーズはJリーグが始まった時期から「勝者のDNA」が連綿と受け継がれているクラブ。勝っている試合の締めくくり方がとても上手い印象がある。