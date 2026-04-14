フリーアナウンサーの有働由美子（５７）と俳優の井ノ原快彦（４９）が、テレビ朝日系の特別番組「有働イノッチの探検！世界遺産」（２４日）で約８年ぶりにＭＣとしてタッグを組むことが１４日、発表された。

「探検！世界遺産」は有働と井ノ原が世界遺産を旅するスペシャル番組。２０１０年〜２０１８年の８年間に渡って、ＮＨＫの情報番組「あさイチ」で朝の顔として息の合ったＭＣを展開したコンビが、世界自然遺産のハワイ島への２人旅で、地球の“産声”を聞く冒険を敢行した。

２泊４日の旅の中で、まずはヘリコプターでハワイ島の“今の姿”を上空から確認し、キラウエア火山を擁するハワイ火山国立公園では南北３キロ、東西４キロに広がる「キラウエア・カルデラ」を間近に望んだ。

２０１８年、キラウエア火山の噴火により約８００戸の住宅が溶岩流にのみ込まれたというレイラニ・エステートにも足を運び、大自然の脅威を受け入れて住み続ける人々の思いを取材。井ノ原は「これがハワイですね…。地球が渦巻いている」と話し、有働も「スゴイね。地球の生命力を見ている感じ」と、自然の力に圧倒されていた。

旅のラストでは、夕日をバックに２人が海岸でウクレレでの弾き語りも披露。８年ぶりのタッグ復活に有働は「全然変わらないのがスゴイ！」と驚き、井ノ原は「少女というか、ものすごくピュアな部分を持っている人」と互いを評すなど、息の合ったやりとりも見せた。