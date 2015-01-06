世界的に活躍するトランスジェンダーモデル、矢神サラ（33）の「情熱のZUMBA」のダンスカバーが話題だ。

女性ユニット「MAX」が2014年に発表した歌で、矢神は13人のニューハーフと一緒に踊った動画を昨年11月にYouTube上で公開。再生回数は約96万回で、ヒット基準の100万回に迫っている。ダンスがきっかけで10年以上前の歌がリバイバル人気になるのは、17年に大阪府立登美丘高校ダンス部が荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」（85年）を使った「バブリーダンス」が流行して以来。実業家の堀江貴文氏（53）らが踊るショート動画も人気を集めており、さらなる広がりを見せるか注目される。

矢神は「ニューハーフ界の峰不二子」の異名を取るモデルで、昨年3月にパリ・コレクションへの出演も果たしたモデル。同年、エイベックスに所属した際に「どうしてもカバーしたい」と懇願。2010年代後半からゲイバーなどで「シャンパンコール」として愛用されている“夜の定番曲”をあまねく世に広めたいと、13人の仲間を集めて企画した。

陽気なラテン音楽に合わせて頭を上下に振る、MAXの歌の中でもトップ3に入る激しいダンスナンバー。ミニスカートにヒール姿で踊るのが特徴で、矢神は「男性が女性の格好をして頭を振るのが面白くて、オカマたちに大人気。私の世代でZUMBAを知らない人はいません」と説明した。

このほどMAXと初対面し「夢みたい」と感激した。メンバーのNANA（50）は「こんなに下の世代の人にカバーしてもらえるなんて」と感謝の思いを伝えた。MAXは13年に「Tacata’」がLGBTの間で支持されたことがあるだけに、LINA（49）は「またZUMBAで世の中が盛り上がったらうれしい」と期待した。矢神は「オカマたちの憧れの存在なので、いつかみんなを連れて一緒に踊りたい」とステージ共演を夢見ている。

◇矢神 サラ（やがみ・さら）1992年（平4）6月13日生まれ、愛知県出身の33歳。18歳で上京、新宿歌舞伎町の飲食店で働き、23歳で六本木のガールズラウンジで3年半ママを務める。日本人で初めてトランスジェンダーモデルとして「LAファッションウイーク」に出演。YouTube番組「令和の虎」などでも人気に。1メートル74。