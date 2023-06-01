伊豆湘南道路に関するアンケート結果が報告された有識者委員会＝３月２３日、横浜市港北区

神奈川県西部と静岡県東部を結ぶ「伊豆湘南道路」の構想を巡り、両県が地元住民らに実施したアンケートの結果がまとまった。回答者の９割が同道路の整備による災害対応力の強化を期待し、早期実現を求める声が多かった。その一方で人口減少局面の大型事業に反対する意見もあり、両県は「整備効果などを丁寧に説明しながら、今後の検討を進めたい」としている。

アンケートは昨年８〜１０月、郵送やウェブサイトで実施。県境地域の住民ら３万３５５９人のほか、企業・団体などから７１８件の回答があった。

同道路の整備で期待される効果は「災害時の救援活動や物資輸送」が最も多く、「強くそう思う」「どちらかというとそう思う」を合わせて９２％に上った。「日常の移動がしやすくなる」（計８７％）、「観光や物流と地域交通が分離される」（計８５％）、「観光が活性化する」（計７６％）などが続いた。

自由記述では、早期整備を求める意見が２３２５件で最多。「不要と思っていたが、能登半島の地震を見て考えを変えた」（小田原市の４０代女性）、「片側２車線以上にしてほしい」（静岡県函南町の６０代男性）という声も寄せられた。

その一方、「少子高齢化と人口減少が加速する中、大規模公共事業を強行することに明確に反対する」（小田原市の５０代男性）といった反対意見も４４７件に上った。「自然環境への影響をよく吟味して進めて」（二宮町の５０代女性）、「採算性や道路の維持管理費などあらゆる側面から検討すべき」（小田原市の２０代男性）などと慎重な検討を求める意見も相次いだ。

アンケート結果は３月２３日、横浜市内で開かれた同道路に関する有識者委員会で報告された。委員長の中村英樹名古屋大教授は「温泉観光の道路利用と通過交通を分離するなど、既存の道路と役割や機能を差別化する前提で考える必要がある」と指摘した。

伊豆湘南道路は１９６０年代前半に小田原市と静岡県沼津市を結ぶ道路として構想されたのが始まり。約３０キロの区間を対象に自動車専用道路とする案などが検討されているが、ルートや整備主体などは決まっていない。