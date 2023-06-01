『夫婦別姓刑事』竹原ピストル、香音らが第1話に出演決定【コメントあり】
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の第1話（14日放送）に竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKE（└BHNX┘）の出演が明かされた。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
竹原が演じるのは、誠（佐藤）の娘・音花（おとは／月島琉衣）の中学時代の担任・喜多村拓春（きたむら・たくはる）。５年前、誠の前妻・皐月（さつき／清水美砂）が殺害された事件をきっかけに、音花が不登校や引きこもりになってしまった際、彼女の心に親身に寄り添い、救い出してくれた四方田家にとっての恩人である。そんな喜多村と、ある路上トラブルをきっかけに誠は偶然の再会を果たす。
長谷川は、第1話の冒頭、結婚式場に銃を持って押し入る立てこもり犯・野島雅彦（のじま・まさひこ）を演じる。野島は、挙式の最中に乱入し、新郎新婦や参列者、そして偶然参列していた誠を人質に取り、立て籠もる。人質となっていた誠と、現場へ急行した明日香（橋本）が対峙する、最初の大きな事件となる。
香音が演じるのは、野島が呼び出しを要求する謎の婚約者・レアだ。しかし、野島も予期せぬ衝撃の事実が語られることになる。
LUKEは本作で、沼袋警察署の刑事課に配属された謎多き研修生・ドナルドを演じる。新人らしい初々しさと、陽気でエネルギッシュな勢いを持つキャラクターで、物語に新たなスパイスを加える。
●長谷川純
「本作はコメディの仮面を被った、“考察ミステリー刑事ドラマ”となっております。え、ちょっと待ってこれって一体どんなジャンルのコンテンツなの… ？とあまりピンときていないところがあるかも知れませんが、むしろ“そこ”に引っかかっているそこの貴方は秋元康さんの企画意図にもう既に引き込まれてしまっているということだと思います（笑）。
自分の撮影シーンはもう全て終了したのですが、現場で田中亮監督指揮の下、佐藤二朗さん、橋本愛さんとのお芝居の掛け合いはとにかく楽しく痛快でまるでジェットコースターのような刺激的な時間でした。ちなみに私が今回演じた野島雅彦という人物は、いわゆる令和の愛すべき？オタク系のクズです（笑）。連続ドラマ『夫婦別姓刑事』、様々な場面に小気味よく“今”が散りばめられている現代の物語をみなさんこの春に是非ご覧下さい！」
●香音
「今回謎の配信者レア役を演じさせて頂きます香音です。配信者の役を演じるのは初めてで、実際に配信されてる方々をたくさん見てレアのイメージを膨らませていっていたので、撮影に入る前からとても楽しみにしていました。
現場では監督をはじめスタッフの皆様、共演者の皆さまに日々刺激を受けながらお芝居に向き合っていました。この作品の中で、レアという人物がどう関わっていくのか、楽しく観ていただけたら嬉しいです」
●LUKE（└BHNX┘）
「この度、『夫婦別姓刑事』の一員として参加する機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心よりうれしく感じております。
本作に出演できることは私にとって大きな意味があり、撮影初日から数え切れないほどの学びと刺激に恵まれています。キャストやスタッフの皆様の温かいご指導と支えのおかげで、日々喜びと感謝の気持ちで作品に向き合うことができています。
初めて脚本を読んだ時、その高いクオリティと圧倒的なエンターテインメント性に深く感銘を受けました。温かさとユーモアに溢（あふ）れ、思わず笑ってしまうシーンや、心を深く揺さぶるシーンが数多くあり、実に魅力的な作品だと感じています。
これからもドナルドという役柄に真摯に向き合い、全力を尽くして演じてまいります。撮影現場で私たちが感じている楽しさと温かさが、視聴者の皆様にも届き、たくさんの笑顔をお届けできたら幸いです」
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
長谷川は、第1話の冒頭、結婚式場に銃を持って押し入る立てこもり犯・野島雅彦（のじま・まさひこ）を演じる。野島は、挙式の最中に乱入し、新郎新婦や参列者、そして偶然参列していた誠を人質に取り、立て籠もる。人質となっていた誠と、現場へ急行した明日香（橋本）が対峙する、最初の大きな事件となる。
香音が演じるのは、野島が呼び出しを要求する謎の婚約者・レアだ。しかし、野島も予期せぬ衝撃の事実が語られることになる。
LUKEは本作で、沼袋警察署の刑事課に配属された謎多き研修生・ドナルドを演じる。新人らしい初々しさと、陽気でエネルギッシュな勢いを持つキャラクターで、物語に新たなスパイスを加える。
●長谷川純
「本作はコメディの仮面を被った、“考察ミステリー刑事ドラマ”となっております。え、ちょっと待ってこれって一体どんなジャンルのコンテンツなの… ？とあまりピンときていないところがあるかも知れませんが、むしろ“そこ”に引っかかっているそこの貴方は秋元康さんの企画意図にもう既に引き込まれてしまっているということだと思います（笑）。
自分の撮影シーンはもう全て終了したのですが、現場で田中亮監督指揮の下、佐藤二朗さん、橋本愛さんとのお芝居の掛け合いはとにかく楽しく痛快でまるでジェットコースターのような刺激的な時間でした。ちなみに私が今回演じた野島雅彦という人物は、いわゆる令和の愛すべき？オタク系のクズです（笑）。連続ドラマ『夫婦別姓刑事』、様々な場面に小気味よく“今”が散りばめられている現代の物語をみなさんこの春に是非ご覧下さい！」
●香音
「今回謎の配信者レア役を演じさせて頂きます香音です。配信者の役を演じるのは初めてで、実際に配信されてる方々をたくさん見てレアのイメージを膨らませていっていたので、撮影に入る前からとても楽しみにしていました。
現場では監督をはじめスタッフの皆様、共演者の皆さまに日々刺激を受けながらお芝居に向き合っていました。この作品の中で、レアという人物がどう関わっていくのか、楽しく観ていただけたら嬉しいです」
●LUKE（└BHNX┘）
「この度、『夫婦別姓刑事』の一員として参加する機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心よりうれしく感じております。
本作に出演できることは私にとって大きな意味があり、撮影初日から数え切れないほどの学びと刺激に恵まれています。キャストやスタッフの皆様の温かいご指導と支えのおかげで、日々喜びと感謝の気持ちで作品に向き合うことができています。
初めて脚本を読んだ時、その高いクオリティと圧倒的なエンターテインメント性に深く感銘を受けました。温かさとユーモアに溢（あふ）れ、思わず笑ってしまうシーンや、心を深く揺さぶるシーンが数多くあり、実に魅力的な作品だと感じています。
これからもドナルドという役柄に真摯に向き合い、全力を尽くして演じてまいります。撮影現場で私たちが感じている楽しさと温かさが、視聴者の皆様にも届き、たくさんの笑顔をお届けできたら幸いです」