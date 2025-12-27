シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が虫垂炎と診断され、手術を受けることになった。13日、公式サイトで発表した。手術を受けるため、7月28日の群馬・高崎公演を延期し、9月22日に振り替える。

定期健診で診断されたという。現時点で体調に問題はなく、緊急を要するものではないと説明するも、昨年11月から年末まで続く全国72公演のツアー中で「その合間を見て手術を行うことにした」と明かした。

所属レコード会社によると、1972年にデビューして以来、体調を理由に公演を延期・中止するのは初めて。40年以上にわたって開催している新潟・苗場プリンスホテル公演など、数多くのコンサートを開いてきたが、これまでの中止は東日本大震災や新型コロナウイルスなど、いずれも外的要因だった。

松任谷はSNSで「盲腸は盲点だったー！子供がなるものだとばかり思ってたけど、私、まだ子供ってこと？」とユーモアたっぷりにコメントした。

一方で、大手イベンター関係者は「プロ意識の高さからコンサートを延期して手術を受けることにかなり悩んだと聞いた。1年以上にわたるツアーの中で、極力影響の出ない日程で手術を受けることにしたようだ」と説明。7月28日の公演を中止すれば、同15日から翌月18日まで1カ月以上空くため、1公演延期で済む治療スケジュールを探ったとみられる。復帰後も12月までせわしなく全国を飛び回る日程を“プロ根性”で乗り越える。