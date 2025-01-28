巨人は１４日から今季初めて甲子園での阪神３連戦に臨む。昨年は同球場で４勝８敗だったが、８試合が１点差。今年は接戦を制して勢いに乗りたい。巨人担当通算１６年目の片岡優帆キャップは、通算３００号に王手をかけていて、これまで甲子園で何度も劇的な一打を放ってきた坂本勇人内野手（３７）に注目。ベテランを筆頭に一丸となって戦うチームの現状を「見た」。

昨年は優勝した阪神に８勝１７敗。敗戦は８試合が１点差、１試合が２点差だった。甲子園でも４勝８敗と苦戦。その悔しさはチーム全員が胸に秘めている。阿部監督も「僅差の試合で勝てれば勢いが増していく。競り勝っていけるようにしたい」と掲げている。

新生・阿部巨人は３月２７日からの阪神との開幕カードは１勝２敗と負け越したが、独特の空気に包まれる敵地・甲子園で「巨人が変わった」と見せつけたい。そのためには勝つことだ。

初戦の相手先発は才木。巨人戦９戦連続負けなし７連勝中の天敵だ。前回ヤクルト戦でも１６奪三振と難攻不落。２戦目のルーカス、３戦目の大竹も簡単な相手ではない。機動力、小技の駆使も予想される中で、チーム最年長の坂本を筆頭に全員野球で立ち向かう。

坂本自身、打撃の状態は上向きだ。１１日のヤクルト戦で中堅左に豪快な今季１号。通算３００号に王手をかけた。巨人担当として甲子園で坂本の劇的な一打を何度も見てきた。敵地の異様な雰囲気にも動じない強い精神力、集中力。節目の一発が出ても全く不思議ではない。そうなればチームのムードはグッと高まる。

同じ１１日の試合中に印象的だったのは、プロ初本塁打の山瀬とベンチで満面の笑みでハイタッチして自分のことのように喜んでいた場面だ。マツダでフライを落球した増田陸にはベンチ内で真っ先に声をかけていた。若手と一枚岩になって良い雰囲気で戦えている。

ここまで１１勝４敗で首位の阪神に、７勝７敗の阿部巨人が違う印象を与えられるか。真価が問われる３連戦になる。（片岡 優帆）

◆Ｇ坂本の主な甲子園阪神戦ヒストリー

▽０９年５月２日 ４回に能見から左翼席へプロ３年目で甲子園初本塁打。同点の９回には守護神・藤川から自身初の１試合２発となる左越え決勝ソロ。

▽１６年９月８日 １点を追う８回に藤川から左翼席へ代打逆転３ラン。プロ１０年目で初の代打本塁打。

▽１９年５月２９日 青柳から中堅左に通算２００号。

▽２１年６月１９日 母・輝美さんの命日に伊藤将から左翼へ通算２５０号。

▽２４年９月２３日 ０―０の７回に代打で高橋から決勝右前適時打。前日に好機で凡退した雪辱を果たし感情を爆発させた。シーズン１３７試合目。１差で迫る２位・阪神に勝利し４年ぶりリーグ優勝へ加速した。