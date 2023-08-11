女優の綾瀬はるかが１３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７ 綾瀬はるか大号泣！同級生＆共演者が語る“ラブレターＳＰ”」（月曜・午後９時）に出演。２６年ぶりに再会した同級生の言葉に涙を流す一幕があった。

この日、「クイズ！私のこと覚えてますか？」の企画に名前を伏せ、洋服も普段着ないようなデザインのものを着用して登場した利重弓子さんは広島市の中学時代、バスケットボール部で汗を流した仲だった。

当時の綾瀬について「本当に足が速くて。先生の言うことをすぐに吸収してスタメンで出てました。センターで憧れてました」と振り返った利重さん。

したためてきた綾瀬への手紙では「中学以来の再会だね。国民的スターになった、あやに会えてうれしいです。出会った時から天真爛漫でかわいくて、スタイル抜群で何より男女問わず愛されるキャラだったよね。いつも、あやを応援してるよ。体を大事に頑張ってね」が読み上げられると大粒の涙を流した綾瀬。

「ありがとうございます。一緒に銭湯に行ったのは忘れてても、ガストに行ったのは覚えてます」と胸を張って言い切っていた。