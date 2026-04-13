ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来（２４）・木原龍一（３３）組が１３日、東京都立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ」で行われた、所属先の木下グループの入社式に出席し、新入社員３３３人にエールを送った。

２人がサプライズでリンクに登場すると、会場は歓声に包まれた。五輪で金メダルを獲得したフリー「グラディエーター」の一部を披露し、大きな拍手が送られた。

三浦は「ひとつひとつの経験が自分をつくっていくと信じて、たくさんのことにチャレンジしていってほしい」とメッセージを送り、木原も「失敗がなければ今の自分たちはなかったと思っています。失敗を恐れずさまざまなことにチャレンジしていただきたいなと思っています」と、継続の大切さを伝えた。

三浦は途中でメッセージの言葉をド忘れし、カンペで確認するハプニングも。木原は「璃来ちゃんは緊急用でメモを書いていたんですけど、途中で飛んじゃった」と笑い、三浦も「完璧に覚えて挑んだんですけど、慣れないコメントだったので、頭が真っ白になってしまった」と頭をかいた。