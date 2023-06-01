【経済指標】

＊米中古住宅販売件数（年率）（3月）23:00

結果 398万件

予想 405万件 前回 413万件（409万件から修正）



【カナダ】

住宅建設許可（2月）21:30

結果 -8.4%

予想 N/A 前回 3.5%（4.8%から修正）（前月比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・米国が実施する封鎖海域で米艦船に接近するイラン船舶は攻撃対象になる。

・封鎖海域に近づけば、海上で麻薬密輸船に対して行っているのと同様の方法で直ちに排除する。



＊トランプ大統領

・イラン側がけさ接触してきた。

・彼らは合意をまとめたがっている。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・原油高がどの程度の期間続くかに左右。

・１バレル９０－１００ドル超が何カ月も続くようなあら、経済見通しを考えざるを得ない。

・エネルギー価格が長期に渡り高止まりすれば、消費者心理悪化。

・消費者信頼感やセンチメントが悪化しても驚きはない。

・これまで米経済を支えてきた最大の要因は消費。

・エネルギー価格上昇は最終的に航空運賃や食品価格にも波及する可能性。



＊パキスタンのシャリフ首相

・米国とイランの対立解決に向けた取り組み継続。

・停戦は依然として維持されている。

・いまこの瞬間も、両国の問題の解消に向けた努力が継続。

外部サイト