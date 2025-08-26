ＢＴＳのＶがファンとの約束を守り、ＡＲＭＹ（ＢＴＳファンダム名）が胸アツだ。

３月にメンバー７人がそろった完全体でカムバックを果たし、９日に韓国・高陽市で世界ツアーをスタートさせたＢＴＳ。

Ｖは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＫＲ」と韓国の国コードと炎の絵文字を載せ、ライブでの姿や、バックステージでのショットを多数アップした。

この投稿にネット上では「テテ たくさんの素敵な写真をありがとう。ライブ中に言っていたよね、スマホは置いて目で見て〜その代わり僕が写真をあげるから〜」「衣装バリかっこいい」「キレイなテテ」「アベンジャーズよりアベンジャーズだよ」「いよいよもうすぐ来日だね」「天からもらった贈り物だよ！」「ホビママのハチミツもらってるのかな？」「かっこいい♡かっこいい♡」「ほんま彫刻！」「ステージ裏の写真とか嬉（うれ）しすぎ」などとファンは歓喜していた。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。