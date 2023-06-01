ROIROM、結成1周年記念日にメジャーデビュー！デビュー曲のタイトルは「CLASSIC WAVE」

本多大夢と浜川路己によるふたり組アイドルデュオ・ROIROMが、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビューすることが決定した。

デビュー曲のタイトルは「CLASSIC WAVE」。さらに、同楽曲の名をタイトルに冠したミニアルバムを6月10日に発売することも発表され、一気に本格始動する。

■デビュー曲と同タイトルにミニアルバムも発売決定

国内外の大型オーディション番組をはじめ、各メディアで活躍するふたりの結成は、2025年5月8日。発表直後からSNSを中心に話題が拡散され、圧倒的な歌唱力を誇る本多と、唯一無二の表現力を持つ浜川という対照的ながら強いカリスマ性を兼ね備えたふたりの個性が”奇跡のバランス”と評されてきた。

5月7日にリリースされる待望のメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」のタイトルには、ROIROMが持つクラシックな佇まいと、時代を超えて愛されるクラシックなサウンドというふたつの意味が内包。

“はじめようか 二人だけで”という印象的なフレーズが象徴するように、運命的に結ばれたふたりの関係性を描いた作品となっている。

これまでのプレデビュー作品ではファン（cHaRm）へ向けた楽曲を届けてきたふたりだが、今作ではROIROM自身の物語にフォーカス。80年代を彷彿とさせるディスコサウンドに、どこか懐かしさを感じさせるメロディを乗せ、卓越したボーカルで聴かせるキラーチューンで、ふたりが運命的にデュオを組み、互いを想って歌う姿が浮かび上がる。

そして6月10日に発売されるミニアルバム『CLASSIC WAVE』には、デビュー曲をはじめ、その魅力を凝縮。繊細さと力強さを併せ持つボーカルワークと、感情をダイレクトに伝える表現力でリスナーを引き込む。

本作は通常盤に加え、初回限定盤A、初回限定盤B、VICTOR ONLINE STORE（以下、VOS）限定盤、FC限定盤の全5形態で発売。

初回限定盤Aにはタイで撮影した完全撮り下ろしのフォトブック、初回限定盤Bにはフォトブック撮影メイキングとふたりのVlog「ロろログ」番外編を収録。VOS限定盤には、プレデビューながら約2万人を動員した有明アリーナ公演の模様が完全収録される。

デビューに伴い、アーティスト写真も一新。クラシカルな空気感と現代的なエッセンスを融合させたビジュアルで、本多と浜川が圧倒的な存在感を放つ。並び立つだけで“物語”を感じさせる一枚は、まさに最強デュオの始動を象徴する仕上がりとなった。

関係者からは「音楽性・ビジュアルともに次世代を担う存在」との声も上がっており、今年を代表する新人として期待が高まっているROIROM。令和の最強デュオが音楽シーンにおける“クラシック”となる日も近い。ROIROMがどんな“あらたな波”を起こすのか、注目だ。

■リリース情報

2026.05.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CLASSIC WAVE」

2026.06.10 ON SALE

MINI ALBUM『CLASSIC WAVE』

■関連リンク

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com/