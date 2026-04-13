ファミリーレストランや食べ放題チェーンで「配膳ロボット」が活躍する姿を目にすることは珍しくなくなった。

時給にすると１００円程度で“雇用”できるとの試算もあり、人手不足が深刻な外食産業の救世主となっている。翻ってロボット産業に目を向ければ、別の姿が見えてくる。

笑顔であいさつ「働く仲間の一員」

東京都立川市のファミリーレストラン「ガスト立川栄店」では、ネコの顔を模したディスプレーのついた高さ１２０センチほどのロボット２台が稼働している。

３月に訪れると、調理場で料理を載せた「ネコ型ロボット」が客席に進み、笑顔を見せながら「気をつけて取ってくださいニャ」と話しかけていた。子ども２人と来店した近所の４０歳代女性は「ロボットが運んでくるのを子どもたちはいつも楽しみにしている」と話した。

耳や頭をなでると、うれしそうな表情や声で応え、動線に人が立っていると「通してほしいニャ」とアピールする。

従業員が充電スペースに戻ってきたロボットにねぎらいの言葉をかける場面もあり、接客指導を担当する阿部花央里さん（３８）は「ロボットも働く仲間の一員として接しており、あるのが当たり前の存在になった」と話す。

人件費圧縮 働き方も変化

「ガスト」を運営する「すかいらーくホールディングス（ＨＤ）」は、２０２１〜２２年にネコ型ロボを大量に導入し、２２年末時点で２１００店に約３０００台が配置されている。売上高に占める人件費率は２１年の４０．２％から２５年には３１．８％に圧縮され、収益力が底上げされた。

働き方も変わった。配膳をロボットに任せたことで、店舗での従業員の歩行数は導入前後で４２％減った。重い食器も運ばずに済むため、６５歳以上の雇用が２０年に比べて倍増した。７０歳以上は７倍に増えた。

あるリース会社による配膳ロボの貸出価格は、１台月額３万〜５万円から。時給にすると約１００円に相当する。最低賃金が全都道府県で時給１０００円を超える中、外食産業が導入を加速している。調査会社の富士経済は、国内で販売される配膳ロボは２２年の５０００台から、３５年に１万５０００台に増えると予測する。

中国産が攻勢

未来のネコ型ロボと言えば、「ドラえもん」が思い浮かぶ。日本が世界に誇るＩＰ（知的財産）だが、実はガストのネコ型ロボは日本製ではない。製造したのは、ＩＴ企業が集積する中国・深センに本社を置く「プードゥ・ロボティクス」。世界約８０か国に累計１２万台以上を出荷するトップメーカーの一つだ。

なぜネコ型にしたのか。同社の日本法人の担当者は、「ペットとして愛されているほか、ドラえもんや『ハローキティ』などのキャラクターのモチーフでもあり、親しみやすさを込められる」と日本発の人気キャラから着想を得たと明かした。

上海に拠点を置く「キーノン・ロボティクス」も約６０か国に展開。低コストの部品調達力を武器に、配膳ロボの世界シェア（占有率）は中国勢が大半を占める。中国は国策でロボット産業を推進しており、次世代のヒト型ロボット「ヒューマノイド」の開発でも先行する。

日本は川崎重工業が１９６９年に国産初の産業用ロボを開発して以降、ロボット大国に成長した。９９年発売のソニーの犬型ロボット「アイボ」も世界を驚かせたが、かつての繊維や家電産業同様、中国勢に押されている。

早稲田大の高西淳夫教授（ロボット工学）は「中国では多くの現場に配膳ロボなどを投入し、試行錯誤を重ねて膨大なデータを得ている。日本でも介護や防災などロボが活躍できる分野はあり、産学連携で開発を重ねることが必要だ」と指摘する。

[ＭＥＭＯ]未来は「無人レストラン」？

レストランの自動化は配膳ロボにとどまらない。

テックマジック（東京）は２０２２年から、パスタや炒め料理、揚げ物を自動調理するロボットを展開する。

料理人の鍋さばきを研究して、加熱する温度や時間、鍋を回転させる速度や角度を細かく調整する。一度レシピを登録すれば同じ味を再現できる。中華料理チェーン「大阪王将」やラーメンチェーン「一風堂」などで採用され、昨年末には累計の提供食数が１００万食を超えた。

後片付け用のロボットは、食べ放題形式のレストランやホテルの朝食会場で重宝されている。プードゥ・ロボティクスの後片付けロボは、一度に６０キロまで運べ、スマートウォッチで呼び出すことができる。

リクルートの昨夏のアンケート調査では、外食店の座席に設置された専用端末などで注文経験のある人は７７．４％に上った。注文から調理、配膳、片付け、支払いまですべて自動化された「無人レストラン」が当たり前となる未来も遠くなさそうだ。

一方で、「力仕事などはロボットに任せ、従業員は対面でのおもてなしに注力する」（すかいらーくＨＤ広報）未来を目指すレストランもある。選ばれるのはどちらになるだろうか。

大阪経済部 森谷達也 製造業が集積する関西の電機・機械業界を担当。ロボットやＡＩ開発の最前線を取材する。