つい２か月前の衆院選で圧勝したにもかかわらず、その後の地方選では苦戦が続いている。

自民党は、高市首相への国民の期待感に頼り切り、地道な支持固めを怠っているのではないか。所属議員一人一人が有権者の声を丁寧にくみ取り、政策への理解を広げられるかどうかが問われている。

自民党が定期党大会を開いた。高市首相は演説で「衆院選では国論を二分する公約を掲げた。大切なのは、公約を一つ一つ実現していくことだ」と強調した。

国会では今後、インテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔となる「国家情報会議」の設置法案などの審議が予定されている。皇室典範の改正や、衆院議員定数の削減を含む選挙制度改革に関する与野党協議も始まる見通しだ。

首相としては、賛否の分かれる課題に結論を出すことで、実行力をアピールする狙いがあるようだ。しかし、選挙で多数を得たからといって強引に決着を図ろうとすれば、支持を失うだろう。

党大会で首相はまた、「国でも地方でも選挙に勝ち続ける強い自民党を作る」と語った。

だが、３月の石川県知事選では、与党推薦の現職が再選を逸した。首相は応援のため異例の現地入りをしたが、実らなかった。東京都清瀬市長選、練馬区長選でも自民などが推薦した候補が敗れた。

各選挙にはそれぞれ地域事情が影響した可能性はあるが、自民党の足腰が弱まっているのは事実だろう。鍛え直さねば、来春の統一地方選でも苦戦しかねない。

実際、昨年末時点の自民党員数は１００万３３００人で、この５年間で約１３万人減少した。党勢を回復するには、ミニ集会などをこまめに開いて党員を着実に増やしていく努力が欠かせない。

自民党はこれまで、保守からリベラルまで幅広い層を取り込む包括政党として長く政権を担ってきた。だが、国民の価値観が多様化し、従来の手法は通用しなくなったという見方は多い。

時代に合った新たな政党像を模索することもまた、「高市自民党」の課題と言える。

自民党内では最近、解散した旧派閥単位の会合が開かれている。先の衆院選で新人議員６６人が誕生したことから、旧派閥が若手の教育の場となっているようだ。

派閥が復権し、そうした役割を果たすことに問題はないが、再び人事に過度な影響力を行使するといった弊害が出てくれば、党の再生はおぼつかなくなる。