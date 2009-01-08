大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）に向けた新弟子運動能力検査が13日、両国国技館で行われ、唯一受検した海上自衛隊出身の宇座寿音（23＝尾上部屋）が通過した。内臓検査などを受ける5月1日の新弟子検査を経て同10日に正式に合格が発表される。

運動能力検査は体格基準を満たさない入門志望者や23〜25歳未満で一定の実績を持つ相撲未経験者などが対象。宇座は50メートル走、ボール投げなど7項目のテストをこなし合格基準点をクリア。「とりあえず安心しました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

高校卒業後に海上自衛隊に入隊。管理隊に所属し土木関係の仕事に就いたが、常にBMI（体格指数）30程度と体重制限がある世界。体重維持も難しくなるなか、上官の勧めもあり一念発起した。「めったにない話。今がチャンスというか、体格を生かせるのは相撲が一番かなと思った」

7日に尾上部屋での生活を開始。もともと食べることは大好きで「部屋のちゃんこがおいしい」と水を得た魚のように増量が進んでいる。「上司とか周囲の人とか自分が関わってきた人のために勝ちたい」。日本の海だけでなく今度は国技の伝統を守るため――、1メートル77、174キロの異色の挑戦が始まった。

◇宇座 寿音（うざ・じゅおん）2002年（平14）9月5日生まれ、沖縄県宜野湾市出身の23歳。小学1年から高校2年までバスケットボール、高3でラグビー。宜野湾高卒業後に兄も所属していた海上自衛隊に入隊した。所属基地は那覇から鹿屋（鹿児島）。千賀ノ浦親方（元幕内・里山）を通じて尾上部屋に入門した。1メートル77、174キロ。家族は両親と兄、弟。

≪玉ノ富士は部屋脱走し入隊≫自衛隊出身といえば、先代片男波親方の玉ノ富士が有名。67年夏場所で初土俵を踏み同名古屋場所で6勝を挙げるが、部屋を脱走し自衛隊に入隊し、一等陸士になる。その後アルバイト生活を送ると再入門し関脇まで昇進した。最近では陸上自衛隊を2週間で除隊し、15年夏場所で初土俵を踏んだ岩上（峰崎部屋、最高位序二段24枚目）がいる。