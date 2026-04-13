◆プロボクシング ▽ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者タノンサック・シムシー（２回ＫＯ）セルジオ・メンドーサ●（４月１３日、東京・後楽園ホール）

ＩＢＦ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦で、王者タノンサック・シムシー（２５）＝タイ／グリーンツダ＝が同級１位セルジオ・メンドーサ（２５）＝メキシコ＝を２回２分３２秒ＫＯで下し、初防衛戦に成功した。

タノンサックは２回、左フックでダウンを奪うと、再開後に右ストレートで２度目のダウンを奪いトドメを刺した。昨年６月の王座決定戦でクリスチャン・アラネタ（フィリピン）を２―１の判定で下して新王者となったタノンサックは、ＫＯ防衛を果たし「ちょうど良いタイミングで早めにＫＯできて良かった。４分１２ラウンドのスパーリングをしてきたが、早めのＫＯでうれしかった」と喜びのコメント。「早くビッグファイトがしたい。統一戦をやりたい」とＷＢＣ世界同級王者・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝らとの王座統一戦を切望した。

戦績はタノンサックが４０勝（３５ＫＯ）１敗、コルドバが２６勝（２２ＫＯ）１敗。