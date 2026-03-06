◆米大リーグ ドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、メジャーでもトップクラスの右腕から、２試合連続の先頭打者本塁打となる５号ソロを放った。本拠地・レンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発し、初回先頭の１打席目に１８、１９年にサイ・ヤング（ＣＹ）賞に輝いた実績を持つＪ・デグロム投手（３７）から初対戦の初球を右翼席に運んだ。ＣＹ賞経験のある投手からの本塁打（受賞前も含む）は９人目。連続試合出塁は「４６」に伸ばした。

１球で仕留めた。大谷は、狙い澄ましたかのように剛腕デグロムの代名詞でもある直球を振り抜いた。両軍無得点の１回裏先頭。初球、やや内寄りの９７・９マイル（約１５７・６キロ）を右翼席に運んだ。２試合連続の先頭弾となる５号ソロは、本拠地では３度目の初回初球弾となった。

３回１死一塁の２打席目はフルカウントから四球。１点を追う５回２死二塁の３打席目は、１ボールとなったところで申告敬遠で勝負を避けられた。デグロムとの初対戦だった３打席はすべて出塁。日本人新記録を更新し続ける連続試合出塁は４６にまで伸びた。ロバーツ監督は３７歳の元ＣＹ賞右腕と大谷との対戦について「最初の打席が好きだね（笑）。そして四球を選んだ場面もあった。デグロムは万全なら球界最高の投手の一人だ。大谷は今日、いくつかいい打席を送っていたと思う」と笑顔を見せながら振り返った。

投手としては日本人史上初のＣＹ賞へ向けて、今季は２登板、１２回で防御率０・００と好発進を切っている。打者としては、本塁打を見舞ったのちに受賞したコール、スキーンズを加えると、９人目のＣＹ賞経験者からのアーチになった。初対戦の１打席目、初球でアーチを描いたのは、さすがの集中力だった。

ハプニングもものともしなかった。試合開始約２時間前に球場入り。ちょっと眠そうな表情を見せながらも着替えをして、青色の靴下を履いた。すると右足かかとに穴が空いているのを見つけ「アーッ…」。新品の靴下にはき直しながら少々テンションは落ち気味だったが、約２時間後には一発で球場のボルテージを上げた。本拠地での２戦連続先頭弾は初めて。これまでのメジャーの歴史で３人しか成し遂げていない３戦連続先頭弾への挑戦権を得た。

チームは朗希が４回２失点となんとか踏ん張ったが、逆転負け。大谷は２点を追う７回１死一、二塁の４打席目に遊飛、３点を追う９回１死一塁の５打席目は空振り三振を喫した。８日には打撃の状態について「毎年シーズンの最初はこんなもん」と話していたが、早くもリーグ２位タイの５本塁打だ。チームの開幕１５試合での５本塁打は自己最多。勢いはまだまだ加速していく。（安藤 宏太）

◆大谷翔平の初回先頭打者本塁打 今季２本目で通算２６本目。２戦連続は、２４年６月２５、２６日の敵地・Ｗソックス戦、２５年５月２５、２６日の敵地・メッツ、ガーディアンズ戦に続いて３度目。本拠地での２戦連続先頭弾は初めて。３試合連続先頭弾となれば２３年バードゥーゴ（Ｒソックス）、１８年アクーニャ（ブレーブス）、４戦連続の１９９６年アンダーソン（オリオールズ）に続いて４人目の快挙となる。初球先頭弾は本拠地で３度目、敵地で２度の通算５度目。