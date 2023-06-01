メジャーデビュー控えるROIROM、新ビジュアル＆デビュー曲詳細公開「これまでとはまた違ったパフォーマンスになる」【コメント全文】
本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が、5月7日にメジャーデビューする。それに先立って、デビュー曲のタイトルが「CLASSIC WAVE」であり、同楽曲を冠したミニアルバムを6月10日に発売することが発表された。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
ROIROMは、timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）をはじめ、国内外のオーディション番組で話題を集めた本多と浜川が、昨年5月8日に結成したアイドルデュオ。昨年11月23日に東京・有明アリーナで開催されたSHOW CASEでは、デビュー前にして約2万人を動員、雑誌やテレビ・CMなどさまざまな場所で活躍してきた。
5月7日にリリースされるメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」は、ROIROMが持つクラシックなたたずまいと、時代を超えて愛されるクラシックなサウンドといった2つの意味を内包。「はじめようか 2人だけで」という印象的なフレーズが象徴するように、運命的に結ばれた2人の関係性を描いた作品となっている。これまでのプレデビュー作品ではcHaRm（ファンネーム）へ向けた楽曲を届けてきたが、今作ではROIROM自身の物語にフォーカス。2人が運命的にデュオを組み、互いを想って歌う姿が浮かび上がる。80年代を彷彿（ほうふつ）とさせるディスコサウンドに、どこか懐かしさを感じさせるメロディーを乗せ、卓越したボーカルで聴かせるキラーチューンに仕上がっている。
6月10日に発売されるミニアルバム『CLASSIC WAVE』には、デビュー曲をはじめ、その魅力を凝縮。繊細さと力強さを併せ持つボーカルワークと、感情をダイレクトに伝える表現力でリスナーを引き込む。
本作は通常盤に加え、初回限定盤A、初回限定盤B、VICTOR ONLINE STORE（以下、VOS）限定盤、FC限定盤の商品全5形態で発売。初回限定盤Aにはタイで撮影した完全撮り下ろしのフォトブック、初回限定盤Bにはフォトブック撮影メイキングと2人のVlog「ロろログ」番外編を収録。VOS限定盤には、プレデビューながら約2万人を動員した有明アリーナ公演の映像を全曲完全収録する。
デビューに伴い、アーティスト写真も一新。クラシカルな空気感と現代的なエッセンスを融合させたビジュアルで、本多と浜川が圧倒的な存在感を放つ。並び立つだけで“物語”を感じさせる1枚は、まさに最強デュオの始動を象徴する仕上がりとなった。
【コメント】
■本多大夢
ROIROM結成から約1年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届けすることができたことをとてもうれしく思っています。プレデビュー曲3曲は、応援してくれている「cHaRm」に対して僕たちからのエールや愛を贈るような思いで制作しましたが、今回のデビュー曲「CLASSIC WAVE」はデビューする僕たちの決意表明や、覚悟をつづった曲になっています。どこか懐かしさを感じるメロディーやサウンドに乗せてそういった熱い想いを歌ったので、曲を通して感じ取っていただけたらうれしいです。パフォーマンスも楽しみにしていてください！
■浜川路己
僕たちROIROM、ついにデビューします！待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございます。僕たちのデビュー曲「CLASSIC WAVE」は、懐かしさのあるディスコサウンドを取り入れた、ROIROMらしい情熱的な楽曲になっています。cHaRmのみんなも「CLASSIC WAVE」を聴きながら、一緒に踊って楽しんでくれたらうれしいです。これまでとはまた違ったパフォーマンスになるので、ダンスも楽しみにしていただけたらうれしいです。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
ROIROMは、timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）をはじめ、国内外のオーディション番組で話題を集めた本多と浜川が、昨年5月8日に結成したアイドルデュオ。昨年11月23日に東京・有明アリーナで開催されたSHOW CASEでは、デビュー前にして約2万人を動員、雑誌やテレビ・CMなどさまざまな場所で活躍してきた。
6月10日に発売されるミニアルバム『CLASSIC WAVE』には、デビュー曲をはじめ、その魅力を凝縮。繊細さと力強さを併せ持つボーカルワークと、感情をダイレクトに伝える表現力でリスナーを引き込む。
本作は通常盤に加え、初回限定盤A、初回限定盤B、VICTOR ONLINE STORE（以下、VOS）限定盤、FC限定盤の商品全5形態で発売。初回限定盤Aにはタイで撮影した完全撮り下ろしのフォトブック、初回限定盤Bにはフォトブック撮影メイキングと2人のVlog「ロろログ」番外編を収録。VOS限定盤には、プレデビューながら約2万人を動員した有明アリーナ公演の映像を全曲完全収録する。
デビューに伴い、アーティスト写真も一新。クラシカルな空気感と現代的なエッセンスを融合させたビジュアルで、本多と浜川が圧倒的な存在感を放つ。並び立つだけで“物語”を感じさせる1枚は、まさに最強デュオの始動を象徴する仕上がりとなった。
【コメント】
■本多大夢
ROIROM結成から約1年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届けすることができたことをとてもうれしく思っています。プレデビュー曲3曲は、応援してくれている「cHaRm」に対して僕たちからのエールや愛を贈るような思いで制作しましたが、今回のデビュー曲「CLASSIC WAVE」はデビューする僕たちの決意表明や、覚悟をつづった曲になっています。どこか懐かしさを感じるメロディーやサウンドに乗せてそういった熱い想いを歌ったので、曲を通して感じ取っていただけたらうれしいです。パフォーマンスも楽しみにしていてください！
■浜川路己
僕たちROIROM、ついにデビューします！待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございます。僕たちのデビュー曲「CLASSIC WAVE」は、懐かしさのあるディスコサウンドを取り入れた、ROIROMらしい情熱的な楽曲になっています。cHaRmのみんなも「CLASSIC WAVE」を聴きながら、一緒に踊って楽しんでくれたらうれしいです。これまでとはまた違ったパフォーマンスになるので、ダンスも楽しみにしていただけたらうれしいです。