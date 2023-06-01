メジャーデビュー控えるROIROM、新ビジュアル＆デビュー曲詳細公開「これまでとはまた違ったパフォーマンスになる」【コメント全文】

メジャーデビュー控えるROIROM、新ビジュアル＆デビュー曲詳細公開「これまでとはまた違ったパフォーマンスになる」【コメント全文】