１月の群馬県前橋市長選で再選した小川晶氏が近影を見せた。

小川氏は１３日に自身のインスタグラムを更新し、「おはようございます。週末は良いお天気で、イベント盛りだくさんでしたね」とあいさつ。「【焼きまんじゅうフェス ２０２６】では、多くの人で賑わい、前橋の食文化と地域の力を改めて感じる時間となりました。オリジナル焼きまんじゅう作りや八木節などのステージ発表、様々なワークショップなど、こどもも大人もわくわくする仕掛けがたくさん。何よりもスタッフ・ボランティア・関係者の皆さんがみんな楽しそうなのが印象的でした」とイベントに足を運んだことを伝え、笑顔で楽しむ姿をアップ。

「地域を盛り上げていただいている皆さまの力に、心より感謝申し上げます。前橋の魅力を、みんなで発信していきたいですね。今週も元気に頑張りましょう！」とつづった。

赤いバッグを肩にキュートな笑顔を見せる小川氏。フォロワーからは「素敵な笑顔〜」「かわいいですね」「満面の笑みが素敵です」「かわいすぎるて」「めっちゃ良い笑顔」などの声が寄せられている。

小川氏は妻帯者の市職員と密会したという週刊誌報道を受けて昨年１１月に辞職を表明。出直し立候補となった１月１２日投開票の市長選挙で勝利を収めた。