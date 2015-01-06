お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が12日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。パニック障害とうつ病で活動休止していた際に連絡してくれた先輩芸人を明かした。

今回は人気企画「有吉のメダルゲームシリーズ」を放送。ゲストには、番組MCの有吉弘行の一年後輩で、ブレイク時期を共にした戦友でもある河本が登場し、懐かしの思い出話に花を咲かせた。

トークの中で話題は、河本が療養のために活動を休止していた時期のことへ。河本は昨年2月に自身のXを通じて体調不良のため当面の間休養すると発表。同年6月1日にパニック障害とうつ病を公表し、同月末に活動再開を報告していた。

自身の病状について語る河本に対し、有吉は「多いね、芸能界でも」と静かに耳を傾けた。河本は「（ネプチューンの）名倉（潤）さんもそうでしたし……」と、かつて同じくうつ病を公表した先輩の名前を挙げた。

名倉は19年8月にうつ病を発症していたことを公表しており、河本に心配する電話があったという。「一発目に俺に“頑張れよ”じゃなくて“よう頑張ったな”って言われました」と、これまでの苦労をねぎらう言葉をかけられたことを告白。

この言葉に河本は「多分自分が経験しているので」と、名倉の深い気遣いに心からの感謝を述べていた。