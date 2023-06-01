ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１３７ドル高 シカゴ日経平均先物は５万７５５５円
NY株式13日（NY時間15:25）（日本時間04:25）
ダウ平均 48054.03（+137.46 +0.29%）
ナスダック 23104.55（+201.66 +0.88%）
CME日経平均先物 57555（大証終比：+975 +1.69%）
欧州株式13日終値
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.781（-0.015）
10年債 4.299（-0.018）
30年債 4.901（-0.008）
期待インフレ率 2.398（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.468（-0.001）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.64（+1.07 +1.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4759.30（-28.10 -0.59%）
ビットコイン（ドル）
72752.56（+1394.83 +1.95%）
（円建・参考値）
1159万2393円（+222252 +1.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48054.03（+137.46 +0.29%）
ナスダック 23104.55（+201.66 +0.88%）
CME日経平均先物 57555（大証終比：+975 +1.69%）
欧州株式13日終値
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.781（-0.015）
10年債 4.299（-0.018）
30年債 4.901（-0.008）
期待インフレ率 2.398（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.468（-0.001）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.64（+1.07 +1.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4759.30（-28.10 -0.59%）
ビットコイン（ドル）
72752.56（+1394.83 +1.95%）
（円建・参考値）
1159万2393円（+222252 +1.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ