ボートレース桐生の「開設70周年記念 赤城雷神杯」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

初日のドリーム戦を制した馬場は2日目も1、3着と安定した走りを見せた。得点率トップタイで予選を折り返した。舟足も出足中心に悪くない仕上がりを見せているだけに、先に回れば逃げ切れる。スタートに集中して、このイン戦をモノにし、準優の好枠取りに向けて弾みをつける。

対抗は同じく力強い動きを引き出している森高。2コースから熟練の差しハンドルを入れて2M勝負に持ち込みたい。吉田は鋭発を決めて全速戦を仕掛ける。金子は艇間を割って地元の意地を見せたい。

＜1＞馬場貴也 バランスが取れて出足が少しいいかな。ターン回りを意識し過ぎた。もう少しストレートを意識して調整をしたい。

＜2＞森高一真 足は悪くない。ただ、コンディションが変わっているので合わせないといけない。

＜3＞吉田拡郎 出足も伸びも森高選手に分が悪かった。ただ、レースでは伸びも出足も悪くなかった。自分の中ではまずまず。

＜4＞原田幸哉 ターンの食いつきは良くなっていた。

＜5＞金子賢志 初日の方が伸びは良かったけど、手前に寄せて、こっちの方がレースがしやすい。

＜6＞砂長知輝 全部が中途半端ですね。劣勢ではないけどパッとしない。本当に普通。初日は手前のトルクがなかったのでリングを入れて、そこは解決した。