ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は4日目を迎える。注目は12Rだ。

予選ラストの主役を務めるのは末永。2日目ドリームから2着を並べ、勝負駆けに持ち込んだ。イン戦の直近10走は7勝、2着2回と上々。機力も悪くなく信頼の一手だ。茅原が2コース向きの仕上がりではなく、握って攻める常住を次位筆頭に推す。茅原はどこまで回り足系統を上向かせられるか。高倉も侮れない。

＜1＞末永和也 伸びはいいと思うが、ターンの押しとかが甘かったりする。出足は2日目の方が良かった。足を落とさずに出足の方に持って行ければ。いい部類だと思う。

＜2＞茅原悠紀 回転足らずでした。回転を上げる。現状は直線に寄りすぎ。ターン回りを良くしたい。

＜3＞常住蓮 調整をやり過ぎて重さが出ただけになってしまい、足自体にも影響していた。合えばターン回りを中心にいいので、しっかり合わせたい。

＜4＞西村拓也 変わらず足は伸び寄りの感じで悪くない。これをベースに。

＜5＞高倉和士 上はいるけど、しっかりと戦えているし悪くないです。

＜6＞井口佳典 スタート負けです。足というよりも自分の問題。足は分からなかった。こんなんじゃダメ。