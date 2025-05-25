巨人の戸郷翔征投手が１３日、試行錯誤を続ける新フォームについて状況を明かした。１２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（平塚）に先発して７回４安打１失点と好投。「捕手の反応だったり、打者の反応っていうのが変わってきた。そういう意味では、まだ１軍の選手に投げていないのでなんとも言えないんですけど、感覚的には少し良くなっているんじゃないかな」と語った。

現在挑戦中のフォームは、胸の前で構えたグラブを横に引いて形をつくってから投げ込む、菅野（現ロッキーズ）のようなスタイル。久保巡回投手コーチから助言を受けて取り入れたもので「いいものを求めたいというのが一番。自分の感覚でずっとやってきたけど、それ（だけ）ではよくならない。何か、やっぱり人の助言を取り入れることも重要ですし、相手の反応、受けてる反応が変わってきているのでね。自分でもこれがいいんだなって、正解が分かってきている。年々、右に残るフォームになりすぎていたので、そこはすごく僕の中ではマッチしたポイント」と明かした。

新フォームで平均球速は１４７〜１４８キロに上昇。「体も変わるし、年齢を重ねて、思うように動かないことは年々感じているのでね、（まだ）若いですけどね。何かを求めていくことはすごく重要かなと思います」と前を向いた。