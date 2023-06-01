アメリカのトランプ大統領は、自らをイエス・キリストに似せたように見える画像をSNSに投稿しましたが、支持基盤である保守派からも批判が相次ぎ、削除しました。

トランプ大統領は12日、ローマ教皇レオ14世を非難する投稿を行った直後、自らの姿をイエス・キリストに似せたように見える画像をSNSに投稿しました。

AIで作られたとみられる画像には、白いローブを着たトランプ氏がベッドに横たわる病人の額に光り輝く手をかざす様子が描かれています。

この投稿には、トランプ氏の支持基盤である保守派からも「信仰への冒涜だ」「理解できない」などと批判が広がり、投稿には削除を求めるコメントが相次いで寄せられました。

トランプ氏は、その後、13日になって投稿を削除しています。

アメリカ トランプ大統領

「あれはキリストではなく、私を描いたものだ。私が投稿したが、私が医師として描かれていて、あとは私たちが支援している赤十字のスタッフが描かれている。キリストだなんて思いつくのはフェイクニュースだけだ」

トランプ氏は13日、自身が画像を投稿したことは認めたものの、イエス・キリストではなく、自身の“医師としての姿を描いたものだ”などと釈明しました。

一方、レオ14世に謝罪するか、記者から問われると「しない。教皇は間違ったことを言ったからだ。私のイランへの対応に強く反対している」と強調しました。