女優・河合優実（２５）がメッセンジャーを務める「サントリー生ビール」の新テレビＣＭ「沁みるあゆみさん（勇気）」編が、２０日から全国で順次オンエアされる。今作は愛媛県今治市を舞台としたドラマ仕立てのストーリーとなっており、瀬戸内海の絶景で等身大のヒロインを熱演した。

河合は青果市場で働く若手社員・今野あゆみ役として登場。仕事終わりの居酒屋のテラス席で夕暮れ時の海を眺めながら、職場で自分が勇気を振り絞った言動を思い返して満足そうにサン生を口にする。一連のシーンに俳優・神木隆之介（３２）のナレーションが加わることで、飲み応えと爽快さという商品の魅力や、日々頑張る人々をねぎらい、背中をそっと後押しするブランドの姿勢が表現されている。

撮影場所は、本州と四国を結ぶしまなみ海道の近くにある飲食店。河合が「イェイ！」とジョッキを空に掲げるシーンは、日没後のわずか数十分しか見られない幻想的な景色のなか行われたといい「本当に絶景のロケーションで、来たかいがあるなというか。モニターを見ていてもすごくいい映像が撮れていたので完成が楽しみ」と声を弾ませた。

新ＣＭにちなみ勇気を出した経験を聞かれると、１８歳で俳優業に進むことを決意した際のエピソードを披露。「周囲に打ち明けるにはちょっとハードルが高い夢で、自分からぐっと一歩を踏み出さないと始められなかった。勇気を出してよかったなと思います」と振り返り、両親に対しては「事後報告しちゃおうと思って。自分で応募して、もう事務所に入ります、と決めてから報告しましたね」と明かした。