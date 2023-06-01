吉沢亮、芝居に向き合う原動力明かす「その役を愛せるか」 『リポビタンDays』新CMキャラクターに就任
俳優の吉沢亮が、大正製薬リポビタンDのブランドプロモーション『リポビタンDays』のCMキャラクターに就任した。14日から放送の新TVCM『僕のリポビタンDays（登場）』篇に出演し、前向きに頑張る人たちへエールを送る。
【動画】メイキング＆インタビュー！短髪スタイルで笑顔をみせる吉沢亮
本CMで吉沢は、不器用ながらも一生懸命仕事と向き合う建築デザイナー役を演じる。「つづけ、夢中。」というメッセージを掲げ、頑張りすぎなくていい時代、がむしゃらなんて古臭いと思われがちな環境の中、「頑張ったっていいだろ」と声を上げ、ゴールを目指す日々を描き出す。
吉沢は、CM出演が決まった時の感想として「率直にうれしかったです。子どもの頃から（リポビタンDの）CMを見ておりましたし、非常にうれしかったんですけど、僕の中では“ファイトイッパーツ！”の力強い印象が強かったので、なんで俺なんだろう？ここからめちゃくちゃ鍛えたりしないといけないのかな？って思いました(笑)」とこれまでのCMとのギャップがあったことを明かした。しかし実際に撮影に臨むと、「以前とは全然違うCMの内容になっていて、ひたむきな努力への寄り添い方が、この令和の時代にぴったりないいCMに仕上がると思います」と話し、「令和の“ファイトイッパーツ！”という感じで、熱さではないんですけど、ある種のエモさが出ているCMになるんじゃないかなという気がします」と期待も明かした。
爽やかな撮影の裏側には、大変な部分もあったという。CM内で印象的なせりふ「頑張ったっていいだろ」を言いながら、全速力で走らなければならない場面が度々あったそうで、「久々にあんなに走ったなという気がして、結構体力は使ったんですけど、リポビタンDをグイッと飲ませていただいて、撮影を終えることができました」とCMキャラクターらしい発言で笑顔をみせた。
最後に本CMにちなみ、自身が前向きに頑張ろうと思える原動力についても明かした。「やっぱり、それ自体を好きでいられているかどうかが原動力だと思います。自分が演じている役を愛せない限りは、本気を出そうと思っても（役に）入り込めないです。その作品、その役を愛せるかということを一番に考えて、お仕事させていただいています。好きであれば自分が納得するまで掘り下げたくなるし、大変な役作りにも突き進んでいけるので」と真摯に芝居へ向き合う姿もみせた。
【動画】メイキング＆インタビュー！短髪スタイルで笑顔をみせる吉沢亮
本CMで吉沢は、不器用ながらも一生懸命仕事と向き合う建築デザイナー役を演じる。「つづけ、夢中。」というメッセージを掲げ、頑張りすぎなくていい時代、がむしゃらなんて古臭いと思われがちな環境の中、「頑張ったっていいだろ」と声を上げ、ゴールを目指す日々を描き出す。
爽やかな撮影の裏側には、大変な部分もあったという。CM内で印象的なせりふ「頑張ったっていいだろ」を言いながら、全速力で走らなければならない場面が度々あったそうで、「久々にあんなに走ったなという気がして、結構体力は使ったんですけど、リポビタンDをグイッと飲ませていただいて、撮影を終えることができました」とCMキャラクターらしい発言で笑顔をみせた。
最後に本CMにちなみ、自身が前向きに頑張ろうと思える原動力についても明かした。「やっぱり、それ自体を好きでいられているかどうかが原動力だと思います。自分が演じている役を愛せない限りは、本気を出そうと思っても（役に）入り込めないです。その作品、その役を愛せるかということを一番に考えて、お仕事させていただいています。好きであれば自分が納得するまで掘り下げたくなるし、大変な役作りにも突き進んでいけるので」と真摯に芝居へ向き合う姿もみせた。