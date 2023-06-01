NEWS・増田貴久、2作連続・通算2作目のアルバム1位獲得 自己最高＆2026年度ソロ最高初週売上を記録【オリコンランキング】
NEWSのメンバー・増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』が、4月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。前作『喜怒哀楽』（2025年2月24日付）に続く2作連続、通算2作目の1位を獲得した。
【動画】増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』ティザー映像
初週売上は、『喜怒哀楽』の初週売上8.3万枚を超える自己最高の9.5万枚を記録。さらに、中島健人『IDOL1ST』の初週売上7.0万枚を超え、ソロアーティスト2026年度最高初週売上【※】となった。
本作は、全曲カバー楽曲で構成された2ndソロアルバム。宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」、中島みゆき「銀の龍の背に乗って」、SMAP「世界に一つだけの花」などのカバーが収録されている。
【※】2026年度（今年度）は、「2025年12月22日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜12日）＞
【動画】増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』ティザー映像
初週売上は、『喜怒哀楽』の初週売上8.3万枚を超える自己最高の9.5万枚を記録。さらに、中島健人『IDOL1ST』の初週売上7.0万枚を超え、ソロアーティスト2026年度最高初週売上【※】となった。
【※】2026年度（今年度）は、「2025年12月22日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜12日）＞