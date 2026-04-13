松山英樹（34＝LEXUS）にとって15回目のマスターズが終わった。結果は通算5アンダーで12位。残念ながら21年以来5年ぶり2度目の優勝には届かなかった。

とはいえ、4年ぶりにトップ20入りを果たした。これが普通の日本選手なら大健闘と言える成績なのだが、本人はどう捉えているのだろうか。

取材エリアで聞いてみた。「15回目のマスターズは、どんな大会でしたか？」。

松山は「うーん」と首をかしげ、少し考えてから「分からないです」と表情を緩めて答えた。

そして「満足できるものと、できないものが半々って感じ。やってきたことが間違っていなかったという部分もあるし、取り組みが間違いだったというところも両方あった」とかみ砕くように説明をつけ加えた。

「ショットは曲がっている部分はあるけど、4日間通してとんでもなく悪い日があるわけではなく安定して打てていた。そこまで大きくスイングとか打ち方を変えずにできたのはプラス」

コメントからショットには手応えを感じていたことがうかがえる。4日間のフェアウエーキープ率は67・86％、パーオン率は65・28％。データ的にもまずまずの数字を残した。

雨が降らず、例年よりも固くなった印象の高速グリーンにも、うまく対応できた。1ホールの平均パット数は1・54。優勝したマキロイと並んで全体の3位だった。3パットも4日間で1回しかなかった。スタート前、ラウンド後には練習グリーンで1メートル前後のパットを徹底的に練習していたが、その効果が表れていた。

アプローチでも、随所にハイレベルな技術を披露した。最終日の3番では残り38ヤードから砲台グリーン手前の斜面でワンクッションさせてピン30センチにぴたりと止める巧みなアプローチでパトロン（観客）の喝采を浴びた。

しかし、4日間を通してみるとリカバリー率は40％にとどまった。前週までツアー1位の73・68％をマークした名手にとっては不満が残る数値だ。

優勝した21年は72・73％と高いパーセンテージを残しており、グリーン周りでのパフォーマンスはスコアに直結すると考えるべき。それだけに納得はできないはずだ。

最終日の18番では第2打をグリーン左に外した。左足下がりの難しいライからのアプローチはグリーンに届かず顔を歪めた。

ホールアウト後には「今日の18番のアプローチとか、微妙な“3メートル以内には寄せようよ”というところで、アプローチがうまくいかなかった」と肩を落とした。

美しいコースには罠が仕掛けられている。オーガスタのグリーン周りは芝が短く刈り込まれている。ただし、逆目にだったり、アンジュレーションがあったり、見た目ほど簡単ではない。

どれくらいのタッチでどこに落とすのか。スピンはどのくらい入れるのか。的確な判断とウエッジワークが求められる。数センチの違いが180度違う結果を生む世界だ。

それでも松山は「技術的な面もあるし、コースに対して技術が追い付いていなかったということもある。まだまだ練習が足りない」と反省を口にした。