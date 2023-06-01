山崎弘也＆生見愛瑠、「一緒じゃないことがない」 次の共演はドキュメンタリ―？
お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也とモデル・俳優の生見愛瑠が、14日から放送されるアサヒ飲料『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』の新TVCM「ごみ捨て間に合いはがし」篇、「両手重たくてもはがし」篇、「オムニバスはがし」篇の3篇に出演する。バラエティや雑誌など、共演経験の多い2人が息の合った掛け合いを披露するほか、プライベートに迫るインタビューも実施された。
【動画】ラベル剥がしチャレンジも！仲良く撮影に挑む山崎弘也＆生見愛瑠
今回放送される3篇のCMでは、それぞれ異なるシチュエーションで「ラクわざ」を披露する。簡単にラベルはがせることを訴求し、日常の困った場面での便利さを体現する内容にちなみ、特別企画として「ラベルはがしチャレンジ」にも挑戦した。勝者には『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』1年分がプレゼントされることになり、白熱した戦いをみせるも、山崎が10秒のハンデを生見に提供するという紳士的な対応をみせ、見事生見が勝利した。生見は美容のために「日常的に、見えたら水を飲む」ことを意識しているそうで、勝利に喜びをみせた。
インタビューでは、共演経験の多い2人のエピソードも披露。バラエティでの共演のほか、この間は雑誌で共演したという2人。「あとはドラマなどで共演したらコンプリートです」と笑いを交えて話した生見に、山崎は「ドキュメンタリーだな、あとは」と“プロフェッショナル”としてドキュメンタリーで共演したい思いも明かした。
最後に、CMにちなみ普段やっている日常をラクにするラクわざを明かした。生見は、かなりのせっかちだそうで、仕事が終わって家に帰るまでの車の間で、寝るまでの時間を全部計算するそう。絶対にダラダラしないという生見に驚きをみせた山崎だが、「バラエティで共演しているときには、そんな感覚ないけどね」と話すと、生見が「あれはほぼもうオフなので（笑）」と発言。それには山崎も思わず、「オフなんかい！（笑）」と軽快に突っ込む様子もみせた。
■インタビュー（一部抜粋）
――お互いに共演した感想を教えてください。
生見：バラエティ番組でもご一緒させていただいて、先日は雑誌の撮影でもお会いして、今回CM も！もう一緒じゃないことがないんじゃないかって（笑）あとはドラマなどで共演したらコンプリートです（笑）
山崎：ドキュメンタリーだな、あとは。
生見：どういうことですか（笑）？ 二人のドキュメンタリー？
山崎：プロフェッショナルとして（笑）
――普段の生活で行っている“エコな行動”はありますか？
生見：仕事柄洋服がいっぱい溜まったりするんですが、それを捨てないで、マネージャーさんや友達にあげたりとか、第二利用してます。
山崎：第二利用（笑）。ちゃんとね、リサイクル的な。わたくしはですね、やっぱり電気代とかで。電気というのはなかなか貴重なものですから、ドライヤーをしな
いとかね、自然乾燥で、という。乾きやすい髪形ではあるんですけれども、極力削っていこうというように心がけています。あとロケとかで、いただいたお水っていうのは、ちょっと残っていても持ち帰るようにはしていますね。やっぱりもったいない！だから現場にあって、飲みかけでも持って帰るとかは心がけていますね。
――『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』を使いたい場面を教えてください。
山崎：娘とかいるので、小さい子でもはがせるというのがね、「これちょっとはがしといて」と言って難しいラベルだと頼みづらい。結局うまくいかなくて、私がはがすみたいになるけど。(『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』は、)うちの子がはがせるように簡単なので。しかも、貼るとかはがすとか大好きなので、家族ではがせる。みんなで一緒にはがそうよ、なんて言って。なんなら来週の月曜みんなではがさない？盛り上がるような。はがしパーティーっていうのかな、はがしホームパーティーみたいな。だから楽しみですね。
――おふたりが普段やっている日常をラクにするラクわざを教えてください。
生見：すごくせっかちなんですよ。なので、お仕事が終わっておうちに帰るまでの車の間で、全部時間を計算するんですね、今日寝るまでの。
山崎：計算するってどういうこと？
生見：帰ってまず何分間お風呂入る。で、何分間スキンケアする。何分間ゆっくりする、みたいに決めて。ちゃんとスケジュールして寝るんです。
山崎：帰ってダラダラするとかじゃないんだ。
生見：絶対ダラダラしないです。
山崎：そんなにきっちりやるんだね。
生見：もう分単位で、やりますよ。22 分みたいな。
山崎：えー？バラエティで共演しているときには、そんな感覚ないけどね。
生見：あれはほぼもうオフなので（笑）
山崎：オフなんかい！（笑）
――今回の施策が「ラクわざ50 連発」ということで、お気に入りのラクわざはどれですか。
山崎：花粉症ですからね。花粉症くしゃみはがしはありがたいですよね。くしゃみを無駄にしてない感じがするんですよね。花粉症で良かったとすら思えるんじゃないかぐらいの。プラスに気持ちをスライドできるなっていう。
生見：私はよくあるシチュエーションだと、両手塞がっている時、結構あるんですよ。お買い物とかいろいろあったりするので。そういう時にはがそうってまず思わなかったので、だからすごくいいなと思いました。
――おふたりが考える「ラクわざ50 連発」「新しいラクわざ」を教えてください。
山崎：私で言ったらやっぱその、はがしながら「くる〜」みたいな「くる〜はがし」。
生見：あはは（笑）一人しかできないじゃないですか。
山崎：いやいやいいですよ。全国の皆さんやってください。もしあれだったらはがすところから「くる〜」って。「くる〜はがし」ね、できますのでね。入れていただきたいですね、この中に。
――４月は新しい環境が始まることが多いですが、新しいことをするときに必ずやること・意識していることはありますか？
生見：新しい環境は初めましての方も多いので、美意識を上げていくという為にもめっちゃ水飲みます。お水飲むと肌綺麗になるので。さっきも教えましたけど、思えば飲むっていう。気づいたら飲む。いや、気づいたらじゃ遅いんだ。
山崎：気づいたらじゃ遅いの？ということはもう、無意識に飲んでいるの？
生見：そうです。もう日常的に、見えたら飲むっていう。
――最後に、視聴者様へメッセージをお願いします。
生見：毎日のちょっとしたことが楽になるだけで気持ちもすごく変わると思います。ぜひ、日常の中で体験してみてほしいです。
山崎：誰でもやっていることだからこそ、楽になると違いがわかると思います。ぜひ一度、実感してみてください。
今回放送される3篇のCMでは、それぞれ異なるシチュエーションで「ラクわざ」を披露する。簡単にラベルはがせることを訴求し、日常の困った場面での便利さを体現する内容にちなみ、特別企画として「ラベルはがしチャレンジ」にも挑戦した。勝者には『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』1年分がプレゼントされることになり、白熱した戦いをみせるも、山崎が10秒のハンデを生見に提供するという紳士的な対応をみせ、見事生見が勝利した。生見は美容のために「日常的に、見えたら水を飲む」ことを意識しているそうで、勝利に喜びをみせた。
インタビューでは、共演経験の多い2人のエピソードも披露。バラエティでの共演のほか、この間は雑誌で共演したという2人。「あとはドラマなどで共演したらコンプリートです」と笑いを交えて話した生見に、山崎は「ドキュメンタリーだな、あとは」と“プロフェッショナル”としてドキュメンタリーで共演したい思いも明かした。
最後に、CMにちなみ普段やっている日常をラクにするラクわざを明かした。生見は、かなりのせっかちだそうで、仕事が終わって家に帰るまでの車の間で、寝るまでの時間を全部計算するそう。絶対にダラダラしないという生見に驚きをみせた山崎だが、「バラエティで共演しているときには、そんな感覚ないけどね」と話すと、生見が「あれはほぼもうオフなので（笑）」と発言。それには山崎も思わず、「オフなんかい！（笑）」と軽快に突っ込む様子もみせた。
■インタビュー（一部抜粋）
――お互いに共演した感想を教えてください。
生見：バラエティ番組でもご一緒させていただいて、先日は雑誌の撮影でもお会いして、今回CM も！もう一緒じゃないことがないんじゃないかって（笑）あとはドラマなどで共演したらコンプリートです（笑）
山崎：ドキュメンタリーだな、あとは。
生見：どういうことですか（笑）？ 二人のドキュメンタリー？
山崎：プロフェッショナルとして（笑）
――普段の生活で行っている“エコな行動”はありますか？
生見：仕事柄洋服がいっぱい溜まったりするんですが、それを捨てないで、マネージャーさんや友達にあげたりとか、第二利用してます。
山崎：第二利用（笑）。ちゃんとね、リサイクル的な。わたくしはですね、やっぱり電気代とかで。電気というのはなかなか貴重なものですから、ドライヤーをしな
いとかね、自然乾燥で、という。乾きやすい髪形ではあるんですけれども、極力削っていこうというように心がけています。あとロケとかで、いただいたお水っていうのは、ちょっと残っていても持ち帰るようにはしていますね。やっぱりもったいない！だから現場にあって、飲みかけでも持って帰るとかは心がけていますね。
――『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』を使いたい場面を教えてください。
山崎：娘とかいるので、小さい子でもはがせるというのがね、「これちょっとはがしといて」と言って難しいラベルだと頼みづらい。結局うまくいかなくて、私がはがすみたいになるけど。(『アサヒ おいしい水 天然水 シンプルeco ラベル』は、)うちの子がはがせるように簡単なので。しかも、貼るとかはがすとか大好きなので、家族ではがせる。みんなで一緒にはがそうよ、なんて言って。なんなら来週の月曜みんなではがさない？盛り上がるような。はがしパーティーっていうのかな、はがしホームパーティーみたいな。だから楽しみですね。
――おふたりが普段やっている日常をラクにするラクわざを教えてください。
生見：すごくせっかちなんですよ。なので、お仕事が終わっておうちに帰るまでの車の間で、全部時間を計算するんですね、今日寝るまでの。
山崎：計算するってどういうこと？
生見：帰ってまず何分間お風呂入る。で、何分間スキンケアする。何分間ゆっくりする、みたいに決めて。ちゃんとスケジュールして寝るんです。
山崎：帰ってダラダラするとかじゃないんだ。
生見：絶対ダラダラしないです。
山崎：そんなにきっちりやるんだね。
生見：もう分単位で、やりますよ。22 分みたいな。
山崎：えー？バラエティで共演しているときには、そんな感覚ないけどね。
生見：あれはほぼもうオフなので（笑）
山崎：オフなんかい！（笑）
――今回の施策が「ラクわざ50 連発」ということで、お気に入りのラクわざはどれですか。
山崎：花粉症ですからね。花粉症くしゃみはがしはありがたいですよね。くしゃみを無駄にしてない感じがするんですよね。花粉症で良かったとすら思えるんじゃないかぐらいの。プラスに気持ちをスライドできるなっていう。
生見：私はよくあるシチュエーションだと、両手塞がっている時、結構あるんですよ。お買い物とかいろいろあったりするので。そういう時にはがそうってまず思わなかったので、だからすごくいいなと思いました。
――おふたりが考える「ラクわざ50 連発」「新しいラクわざ」を教えてください。
山崎：私で言ったらやっぱその、はがしながら「くる〜」みたいな「くる〜はがし」。
生見：あはは（笑）一人しかできないじゃないですか。
山崎：いやいやいいですよ。全国の皆さんやってください。もしあれだったらはがすところから「くる〜」って。「くる〜はがし」ね、できますのでね。入れていただきたいですね、この中に。
――４月は新しい環境が始まることが多いですが、新しいことをするときに必ずやること・意識していることはありますか？
生見：新しい環境は初めましての方も多いので、美意識を上げていくという為にもめっちゃ水飲みます。お水飲むと肌綺麗になるので。さっきも教えましたけど、思えば飲むっていう。気づいたら飲む。いや、気づいたらじゃ遅いんだ。
山崎：気づいたらじゃ遅いの？ということはもう、無意識に飲んでいるの？
生見：そうです。もう日常的に、見えたら飲むっていう。
――最後に、視聴者様へメッセージをお願いします。
生見：毎日のちょっとしたことが楽になるだけで気持ちもすごく変わると思います。ぜひ、日常の中で体験してみてほしいです。
山崎：誰でもやっていることだからこそ、楽になると違いがわかると思います。ぜひ一度、実感してみてください。