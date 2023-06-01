堂本光一（47）と俳優井上芳雄（46）がホスト役を務めるコンサート「New HISTORY COMING ARENA LIVE −The Imperial Theatre Symphony−」（8月7日から、東京ガーデンシアターなど4都市5会場）の開催が決定した。

日本ミュージカル界初のアリーナツアーだ。演劇界の殿堂・帝劇を彩ってきた作品や、さまざまなミュージカル作品の不朽の名曲が披露される。ともに00年に帝劇に初めて立ち、劇場の“顔”となった堂本と井上を先頭に、レギュラーメンバーには「レ・ミセラブル」日本初演エポニーヌ役を演じた島田歌穂（62）や、歌手の平原綾香（41）、女優ソニン（43）、元乃木坂46の桜井玲香（31）、歌手の佐藤隆紀（40）、俳優岡宮来夢（27）、石丸幹二（60）といった実力派が名を連ねる。石丸の出演は東京と神戸会場のみ。各公演でスペシャルゲストも登場予定で、今ツアー限りのレアな組み合わせも見どころだ。

2人は「帝劇大好き」とを口をそろえる。両者にとって帝劇とは。堂本は「舞台に立つ喜びも厳しさもすべてを学んだ場所。僕の人生そのもの」、井上は「わが家のような場所」とした。堂本は「帝劇の未来が見える公演になると良いですよね」。さらなる発展につながる、意義あるステージを作る。

○…ミュージカルの楽曲をアリーナ会場で披露するのは、堂本にとってあまりない経験という。それでも、東京ドームなどの大ステージで歌唱経験のある盟友の存在は、井上にとって心強い。「光一くんには業者みたいなノウハウがある（笑い）。それを生かしつつコンサートをやれるのが楽しみです。良い夏にしたいですね！」と心待ちにした。

以下は出演キャストコメント。

▼島田歌穂 「またこのようなチャンスをいただけます事、本当にうれしい限りです！帝劇は、舞台人としての原点を刻ませてもらった、生涯感謝し続ける劇場です」

▼平原綾香「ミュージカルという大海原に時々こぎ出す私ですが、今回は帝劇クルーズの一員として声をかけてもらえるとは思ってもみなかったので、とてもうれしく、迷わず飛び込みました。頼もしい船長2人の力になれるよう、全力でこぎ出そうと思います！」

▼ソニン「芳雄くんは、同期のようで先輩であって、私の指針となるような存在です。光一さんは、アイドル時代にテレビ出演でお世話になった以来かも知れません。また新たな出会いとして再会できること、とても楽しみにしています」

▼佐藤隆紀「どんな曲を歌わせていただけるのか今から楽しみです。皆さまの心に響く曲をお届けしたいと思います！」

▼桜井玲香「既に素晴らしいものになること間違いない、今回のコンサートにレギュラーとして出演させていただけることを、とても光栄に思います」

▼岡宮来夢「お声がけいただいた時、うれしくて飛び上がりました！でも楽しみだけではなく、しっかり頑張らないとな、と身が引き締まる思いです」

▼石丸幹二「ミュージカル界の第一線を走る仲間たちと、思いっきり歌える機会を楽しみにしています」