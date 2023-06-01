NY株式13日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均　　　47991.30（+74.73　+0.16%）
ナスダック　　　23059.68（+156.79　+0.68%）
CME日経平均先物　57415（大証終比：+835　+1.45%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10582.96（-17.57　-0.17%）
独DAX　 23742.44（-61.51　-0.26%）
仏CAC40　 8235.98（-23.62　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.781（-0.015）
10年債　 　4.299（-0.018）
30年債　 　4.901（-0.008）
期待インフレ率　 　2.402（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.092（+0.034）
英　国　　4.869（+0.034）
カナダ　　3.468（-0.001）
豪　州　　5.017（+0.050）
日　本　　2.453（+0.025）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.72（+2.15　+2.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4754.10（-33.30　-0.70%）

ビットコイン（ドル）
72238.44（+880.71　+1.23%）
（円建・参考値）
1151万1195円（+140341　+1.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ