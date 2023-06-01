ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均 47991.30（+74.73 +0.16%）
ナスダック 23059.68（+156.79 +0.68%）
CME日経平均先物 57415（大証終比：+835 +1.45%）
欧州株式13日終値
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.781（-0.015）
10年債 4.299（-0.018）
30年債 4.901（-0.008）
期待インフレ率 2.402（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.468（-0.001）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.72（+2.15 +2.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4754.10（-33.30 -0.70%）
ビットコイン（ドル）
72238.44（+880.71 +1.23%）
（円建・参考値）
1151万1195円（+140341 +1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47991.30（+74.73 +0.16%）
ナスダック 23059.68（+156.79 +0.68%）
CME日経平均先物 57415（大証終比：+835 +1.45%）
欧州株式13日終値
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.781（-0.015）
10年債 4.299（-0.018）
30年債 4.901（-0.008）
期待インフレ率 2.402（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.468（-0.001）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.72（+2.15 +2.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4754.10（-33.30 -0.70%）
ビットコイン（ドル）
72238.44（+880.71 +1.23%）
（円建・参考値）
1151万1195円（+140341 +1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ