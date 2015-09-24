◇マスターズ最終日（2026年4月12日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72））

前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算12アンダーで初日から首位を守る完全Vで2年連続2度目の優勝を飾った。大会連覇はタイガー・ウッズ（米国）以来24年ぶり史上4人目、メジャー通算6勝目で優勝賞金約7億2000万円を手にした。29位から出た21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は通算5アンダーで12位だった。

最終18番、短いボギーパットを沈めたマキロイは雄叫びを上げた。グリーンを下りると、長女ポピーちゃんを抱き上げ、エリカ夫人、両親と抱擁を交わし喜びを分かち合った。連覇はジャック・ニクラウス、ニック・ファルド、タイガー・ウッズに続く史上4人目の快挙。キャリアグランドスラムを達成した前回大会と同じようにグリーンジャケットに袖を通し「信じられない。マスターズ優勝をずっと待ち望んでいたのにいきなり2連覇してしまった。この喜びをじっくり味わいたい」と目頭を押さえた。

初日からトップに立ち、6打差独走で週末を迎えながら第3日にリードを失い最終日は序盤で陥落。それでも11〜13番の名物ホール「アーメンコーナー」で息を吹き返した。2打リードの18番ではティーショットを右に曲げてピンチに陥ったが、林の中からグリーン手前バンカーに運ぶ起死回生の第2打で勝利をたぐり寄せた。

全米プロ2勝、全米オープン1勝、全英オープン1勝と合わせてメジャー6勝となった。「5勝目までに10年以上かかったが、その後すぐに6勝目を挙げることができた。今夜は楽しい時間を過ごせそうだけど、明日は二日酔いで頭痛だろうな」。36歳は喜びにあふれていた。

◇ロリー・マキロイ 1989年5月4日生まれ、英国・北アイルランド出身の36歳。07年にプロ転向。09年に欧州、10年に米ツアーで初勝利を挙げ、12年は両ツアーで賞金王に輝いた。メジャーは11年の全米オープン選手権で初優勝し、昨年のマスターズで全4大会制覇となる生涯グランドスラムを達成。今大会トップの平均334ヤードを超える1Wが武器。1メートル78、73キロ。