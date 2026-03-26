「透け感トップス」はこう着る！【しまむら】この春真似したい♡「サマ見えコーデ」

今っぽく春のスタイリングを楽しむなら、透け感トップスを取り入れてサマ見えを狙うのがオススメ。今回は【しまむら】と、しまむらのライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、この春真似したい、透け感トップスを使ったサマ見えコーデをご紹介します。着こなしをお手本にして、春の装いをアップデートしてみて。

透け感ニットベストとシャツのアンサンブル

【SEASON REASON by Lin.&Red】「チュニックブラウス」\3,289（税込）

シャリ感のあるフレンチスリーブの透け感ニットベストと、カジュアル感のあるチュニックブラウスがセットになったアイテム。ニットベストはワンピースに重ね着したり、手持ちのカットソーで着回しを楽しんだりと、合わせても別々でも活躍してくれるのが頼もしいところです。気軽にコーディネートに取り入れてマンネリしたスタイリングを春らしくリニューアル。

ショート丈で合わせやすさが魅力のニット

【しまむら】「ナガソデメッシュPO」\1,089（税込）

プレーンなデザインでいろんなコーディネートに取り入れやすい透け感ニット。ショート丈なのでボトムスとのバランスが取りやすく合わせやすいのも魅力のひとつ。タイトシルエットのロングスカートやワンピースとも相性が良さそうです。オールブラックコーデでも透け感が軽やかさをプラスしてくれるので春らしくまとまるはず。

フリルデザインがポイントのシアーシャツ

【しまむら】「フリルシアーシャツ」\1,969（税込）

胸元のフリルがフェミニンな印象のシアーシャツ。パンツやスニーカーなどカジュアルなアイテムを合わせても、シャツのカラーとリンクしたペールトーンのアイテムを選ぶことで女性らしさを残した柔らかな雰囲気に。いつものコーディネートにサラッと羽織るだけでもサマ見えが狙えるはず。

ワッシャーシャツでこなれ感をプラス

【しまむら】「ワッシャーシアーシャツ」\1,639（税込）

ワッシャー加工がこなれた雰囲気を感じさせるシアーシャツ。コーラルピンクの柔らかな色味が上品で、羽織るだけでも可愛らしいイメージに。フェミニンなマーメイドスカートやパンプスは白で統一してとことん可愛く。緩く羽織ったワッシャーシャツが良い抜け感と大人っぽさを演出してくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@marino12131様、@wear___tomo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：キシノモエ